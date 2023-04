Vietnamnet đưa tin, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Theo đó, tổng thu nhập năm 2022 của ban quản trị và điều hành được NVT chi trả tổng cộng hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, Phó Tổng giám đốc Đặng Thị Ngọc Hân (Hoa hậu Ngọc Hân) được nhận lương hơn 933 triệu đồng.

Hé lộ mức lương của Hoa hậu Ngọc Hân tại công ty bất động sản

Bà Ngọc Hân là người có thu nhập cao thứ 3 tại công ty này, đứng sau cựu Chủ tịch HĐQT Phạm Thành Thái Lĩnh (1,16 tỷ đồng) và Tổng giám đốc Vũ Hồng Quỳnh (934,7 triệu đồng).

Bà Hân đảm nhiệm vị trí này từ tháng 3/2022. Như vậy, trung bình mỗi tháng hoa hậu nhận lương hơn 93,3 triệu đồng.

Theo báo Dân trí, Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay vốn là chủ sở hữu của khu nghỉ dưỡng sang chảnh bậc nhất Việt Nam Six Senses Ninh Van Bay - một trong các khu nghỉ dưỡng siêu sang với những căn villa giá thuê tới hơn 100 triệu đồng/đêm.

Số liệu từ báo cáo tài chính kiểm toán cho thấy, năm 2022, doanh thu thuần của Ninh Vân Bay đạt 337,3 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 16,3 tỷ đồng so với mức lỗ tới 62,1 tỷ đồng của năm trước đó do sự phục hồi mạnh mẽ của các hoạt động du lịch trong nước và quốc tế.

Theo NVT, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng do nguồn doanh thu công ty mẹ chủ yếu từ hoạt động tài chính thu được từ cổ tức chuyển về từ các công ty con. Ngoài ra, các hoạt động du lịch của các công ty con đã tốt hơn sau khi dịch Covid-19 giảm.

Liên quan đến cổ phiếu NVT, ngày 5/4, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chuyển cổ phiếu NVT của Ninh Vân Bay từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là âm 49,96 tỷ đồng, năm 2022 là âm 12,9 tỷ đồng, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát.

Trước đó, công ty này cũng cho biết đang triển khai các biện pháp để khắc phục như xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, tăng cường công tác giám sát, tiết kiệm chi phí, cân nhắc đầu tư thận trọng để đảm bảo sự ổn định của dòng tiền.

