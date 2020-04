Hàng trăm công nhân nhà máy đóng gói thịt dương tính với Covid-19

Thứ Ba, ngày 14/04/2020 17:30 PM (GMT+7)

Theo Bloomberg , có sự gia tăng đột biến về các ca mắc Covid-19 trong các nhà máy thịt ở Mỹ, với hàng trăm ca được ghi nhận chỉ trong tuần trước.

Sự kiện này làm gia tăng các câu hỏi về sự mong manh, dễ đứt gãy của chuỗi cung ứng thực phẩm và làm tăng mối lo ngại về an toàn sức khoẻ người lao động.

Hàng trăm trường hợp ghi nhiễm Covid-19 được phát hiện tại các cơ sở sản xuất thịt của Mỹ

Có tới 50 người tại một cơ sở sản xuất thịt bò JBS SA ở hạt Weld (Colorado) đã có kết quả xét nghiệm dương tính, cộng thêm hơn 160 trường hợp tại nhà máy đóng gói thịt của Cargill (Pennsylvania) được công đoàn thông báo hôm thứ Sáu. Theo AP, Thống đốc bang Nam Dakota, bà Kristi Noem hôm thứ Sáu đã báo cáo 190 trường hợp tại một cơ sở chế biến thịt lợn của Smithfield Food. Các nhà máy của Cargill và Smithfield đang bị đóng cửa, trong khi JBS cho biết họ sẽ tiếp tục hoạt động

Cùng ngày, Thống đốc bang Nam Dakota Kristi Noem công bố có 190 ca mắc Covid-19 tại một cơ sở thịt lợn của Smithfield Food Inc, AP thông tin.

Các nhà máy của Cargill và Smithfield đang đóng cửa trong khi JBS thông báo sẽ tiếp tục hoạt động.

Không dừng lại ở các ca mắc, theo Bloomberg, đã có những công nhân tử vong. Thêm 2 ca tử vong được các quan chức công đoàn công bố ngày 10.4, gồm 1 ca ở nhà máy thịt tại Greeley, Colorado và một ca ở Pennsylvania. Cả hai cơ sở này đều thuộc sở hữu của JBS SA - nhà sản xuất thịt hàng đầu thế giới, theo Bloomberg.

JBS SA không xác nhận các ca tử vong. Cơ sở tại Mỹ của nhà máy đóng gói thịt Brazil cho biết: "Khi các cộng đồng và đất nước của chúng ta đang cùng nhau đối mặt với thách thức của virus Corona, JBS USA đã có các nhân sự bị tác động bởi Covid-19. Chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ cho những thành viên trong đội ngũ này và gia đình của họ. Với sự tôn trọng dành cho gia đình, chúng tôi không tiết lộ thêm thông tin" - Bloomberg dẫn thông cáo của hãng.

Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đều đề cập đến sự tăng đột ngột trong số các ca mắc Covid-19 ở các nhà máy thịt khi trao đổi với báo giới hôm 10.4.

Ông Mike Pence cho biết, có tới 300 người đã "bị ảnh hưởng "bởi Covid-19 tại nhà máy thịt ở Colorado. Tuy nhiên, không rõ con số này đề cập tới số người đang bị cách ly hay số ca. Ông Donald Trump cũng đề cập tới dịch bệnh tại các nhà máy thịt ở Colorado.

Tuy nhiên, cả ông Trump và ông Pence đều không nêu đích danh nhà máy.

Trong các nhà máy thịt, các trạm trên dây chuyền chế biến có thể gần nhau, tạo ra những thách thức trong vấn đề cách ly xã hội. Thêm vào đó, người lao động có chung phòng nghỉ và phòng thay đồ.

Hai ca tử vong do Covid-19 được công bố ngày 10.4 đã nâng tổng số nhân viên tử vong của JBS lên 3 người. Hôm 7.4, công đoàn cửa hàng bán lẻ, bán buôn và bách hóa - đại diện cho hàng nghìn người lao động trong ngành gia cầm - cho biết, 2 thành viên của công đoàn này làm việc trong nhà máy của Tyson Food Inc. ở Camilla, Georgia đã qua đời do Covid-19.

Smithfield cho biết họ sẽ đóng cửa nhà máy Nam Dakota trong ba ngày. Công ty sẽ đình chỉ hoạt động tại một khu vực lớn của nhà máy vào ngày 11/4 và đóng cửa hoàn toàn vào ngày 12 và 13/4. Cơ sở này có 3.700 nhân viên.

