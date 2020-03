Công nhân dương tính với Covid-19, Huyndai buộc phải đóng cửa toàn nhà máy

Chủ Nhật, ngày 01/03/2020 13:30 PM (GMT+7)

Ngày 28/2, Hyundai Motor đã đóng cửa một nhà máy ở Hàn Quốc sau khi một công nhân dương tính với COVID-19, làm gián đoạn hoạt động sản xuất một loạt mẫu xe phổ biến trên thế giới.

Cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới này đã giảm hơn 5% sau khi tin tức được công khai. Trên thực tế Hyundai cũng vừa mới chỉ mở cửa nhà máy trở lại sau quãng nghỉ vì thiếu linh kiện cung ứng từ phía Trung Quốc.

Lần đóng cửa này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sản lượng các dòng xe đang bán ngày một chạy của Hyundai chẳng hạn như Palisade, Santa Fe và Tucson, tuy vậy đây là biện pháp bắt buộc.

Một loạt các loại xe phổ biến của Huyndai trên toàn thế giới có thể bị ảnh hưởng do nhà myas đóng cửa (Nguồn: Taipeitimes)

Hàn Quốc có nhiều người nhiễm bệnh nhất thế giới ngoài Trung Quốc, ảnh hưởng đến các công ty như Samsung và Hyundai

"Công ty cũng đã đưa các đồng nghiệp tiếp xúc gần gũi với nhân viên bị nhiễm bệnh tự cách ly và thực hiện các bước kiểm tra khả năng lây nhiễm ", Hyundai cho biết trong một thông cáo báo chí. Đồng thời hãng cũng đang gấp rút khử trùng nhà máy và tạm thời sẽ đóng cửa dây chuyền sản xuất đến khi có diễn biến mới.

Nhà máy ở Ulsan cách thành phố Daegu chưa đầy một giờ đi xe. Huyndai vận hành năm nhà máy sản xuất xe tại Ulsan, với công suất sản xuất hàng năm là 1,4 triệu xe, tương đương gần 30% sản lượng toàn cầu. Hyundai sử dụng 34.000 công nhân tại khu liên hợp tự động lớn nhất thế giới này.

Một nhà máy do nhà cung cấp của Hyundai Seojin Industrial Co Ltd đã bị đóng cửa sau khi một công nhân tử vong do bị nhiễm virus corona. Công ty ngày mới được mở cửa trở lại hôm 27/2.

Ngoài Huyndai, công ty công nghệ khổng lồ Hàn Quốc Samsung Electronics Co Ltd đã đóng cửa một nhà máy điện thoại thông minh ở thành phố phía đông nam Gumi vào cuối tuần qua sau khi một trong những công nhân của họ có kết quả dương tính với Covid-19.

