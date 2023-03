Cô giáo mầm non kiếm hơn 35 triệu đồng từ nghề tay trái, ai cũng có thể làm

Thay đổi để thu hút khách hàng

N.T. A (sinh năm 1993) là một cô giáo mầm non ở quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội), từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giáo dục mầm non, ra trường về làm việc tại một trường mầm non trên địa bàn quận Cầu Giấy. Sau hơn 10 năm công tác trong ngành giáo dục, mức lương của T. A nhận được chỉ hơn 10 triệu đồng mỗi tháng.

Trong thời gian Covid -19, do học sinh nghỉ học tránh dịch nên T.A cũng về quê ở miền Trung, bắt đầu tìm hiểu và làm kinh doanh online trên các nền tảng mạng xã hội. Ban đầu công việc không mấy thành công do nguồn hàng chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng nên cô chốt được rất ít đơn.

Sau hơn 1 năm nghỉ dịch, cô giáo mầm non này đã liên tục thay đổi các phương án cũng như mặt hàng để tìm ra được các yếu tố mới dễ tiếp cận với khách hàng hơn. Vậy nên, cô giáo sinh năm 1993 này đã chú ý thay đổi từng chi tiết nhỏ, từ nguồn hàng, cách truyền tải sản phẩm đến khung giờ vàng online.

Từ đó, T.A bắt đầu có nhiều đơn hàng hơn, nhưng vẫn chưa mang lại nguồn thu tốt hơn cho bản thân, cũng chỉ đảm bảo được tầm 10 triệu đồng đến 13 triệu đồng lợi nhuận mỗi tháng từ công việc kinh doanh online.

Ảnh minh họa

Sau khi kết thúc các đợt giãn cách xã hội, T.A trở lại Hà Nội tiếp tục công việc của mình ở trường mầm non. Tranh thủ thời gian buổi tối, nữ giáo viên mầm non này luôn tìm kiếm nguồn hàng và đăng tải lên mạng xã hội để bán. Hồi tháng 9 năm 2022, một người bạn thân của cô chuyên nhập hàng thùng về bán, T.A đã tiếp cận và bắt đầu lựa chọn được những sản phẩm chất lượng phù hợp với nhu cầu của khách hàng hơn. Cũng từ đây hoạt động bán hàng online mỗi tối sau giờ làm việc đã có nhiều thay đổi, khách hàng chốt đơn rất nhiều. Mỗi tuần hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đơn hàng được chuyển đến khách mua.

Thay đổi nhờ có thu nhập cao

Ngoài việc lên lớp hàng ngày ở trường mầm non, T.A thường xuyên bán hàng online mỗi tối để kiếm thêm thu nhập. Từ thuê một phòng trọ trong ngõ nhỏ ở khu Yên Hòa mỗi tháng gần 3 triệu đồng, mức sống thấp so với mặt bằng chung của xã hội, đến nay nữ giáo viên này đã thuê một căn hộ chung cư ở khu vực Mỹ Đình với giá 9 triệu đồng/tháng.

Cô giáo mầm non này cho biết, hiện thu nhập mỗi tháng khoảng gần 50 triệu đồng, lương làm giáo viên và phụ cấp hơn 13 triệu đồng mỗi tháng, bao gồm cả trông trẻ lớp muộn hàng ngày, công việc bán hàng online giúp T.A thu về mỗi tháng tầm 35 triệu đồng nếu tháng nào có đơn hàng nhiều hơn sẽ có lợi nhuận cao hơn.

“Công việc dù vất vả nhưng cũng mang lại nguồn thu nhập tốt hơn, nên phải lao vào công việc, cho dù rất mệt. Ngoài việc bán hàng, gửi hàng cho khách, thì còn phải tranh thủ thời gian được nghỉ vào dịp cuối tuần để lựa chọn hàng, cũng may có nguồn hàng tốt và ổn định để bán hàng”, T.A nói.

Do khối lượng công việc nhiều nên T. A cũng đã phải thuê thêm người để đóng gói sản phẩm hàng ngày, mỗi tháng trả cho người đóng gói 5 triệu đồng.

Nữ giáo viên mầm non này cho hay, từ khi tìm ra được phương án kinh doanh thêm sau mỗi giờ làm việc, những thành quả thu về cũng rất xứng đáng. “Tôi cũng đã phụ giúp bố mẹ sửa sang lại căn nhà ở quê hết khoảng 500 triệu đồng, với 1 nửa số tiền đó đến từ thu nhập mỗi tháng của mình tích góp được”, nữ giáo viên này nói thêm.

Giới chuyên gia cho rằng, hiện nay kinh doanh online đang rất có lợi thế trên các kênh bán hàng trực tuyến. Nhiều “chợ” online, các sàn thương mại điện tử đang “mọc như nấm sau mưa”. Các hình thức kinh doanh trở nên đa dạng khiến việc mua hàng qua mạng trở nên được ưa chuộng bởi phần lớn người tiêu dùng.

Để kinh doanh theo hình thức này số vốn bạn cần bỏ ra không quá lớn, không mất chi phí thuê mặt bằng, chưa phải đóng thuế, hơn nữa bạn có thể tự chủ giờ giấc. Đây chính xác là “mảnh đất tốt” cho những ai có đam mê kinh doanh. Hãy xác định mặt hàng mà bạn tự tin mang ra thị trường sẽ được đón nhận, hay đơn giản là một vật phẩm gì đó bạn có thể sản xuất ra một cách tốt nhất. Sau đó hãy bắt tay vào làm, bởi đây chắc chắn là một trong những lựa chọn tốt cho vị trí công việc làm thêm buổi tối.

