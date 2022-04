Chủ kênh YouTube ở Quảng Ninh thu nhập hơn 11 tỷ “quên” nộp thuế

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin cơ quan chức năng phát hiện một chủ kênh YouTube tại huyện Đầm Hà có thu nhập quảng cáo lớn nhưng chưa nộp thuế theo quy định.

Công an xác định chủ kênh YouTube trên là ông Đ.V.T. (người địa phương).

Do đó Công an huyện Đầm Hà đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và phối hợp với Phòng An ninh kinh tế để xác minh, làm rõ thông tin.

Tìm hiểu được biết, kênh T.C TV có hơn 800.000 người theo dõi. Kênh này thường đăng tải các video thử thách, video sinh tồn trong đời sống... trong đó có nhiều video thu hút lên đến gần 5 triệu lượt xem.

Ngoài nền tảng YouTube, chủ kênh này còn có trang mạng xã hội Facebook với gần 25.000 lượt theo dõi.

Ngày 20/4, Phòng An ninh kinh tế phối hợp cùng Công an huyện Đầm Hà triệu tập chủ kênh YouTube trên lên làm việc.

Người này khai nhận chưa thực hiện nghĩa vụ thuế và cung cấp cho cơ quan công an những giấy tờ liên quan đến việc thu nhập từ kênh YouTube và quảng cáo trong 4 năm (2018-2022) là hơn 11 tỷ đồng.

Cơ quan công an cho biết theo quy định hiện hành, các cá nhân có thu nhập từ tổ chức như Facebook, Google, YouTube… có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì phải nộp mức thuế là 7% doanh thu. Số tiền thuế này bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập cá nhân.

Tại Việt Nam, theo ước tính từ SocialBlade, chuyên trang thống kê độc lập uy tín nhất thế giới, các cá nhân đang sở hữu những kênh YouTube hàng đầu tại Việt Nam có thể thu về hàng trăm triệu, thậm chí hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ YouTube.

Hiện, cơ quan công an đang phối hợp với ngành thuế Quảng Ninh truy thu tiền thuế từ kênh T.C TV.

