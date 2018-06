Lùi thông qua Luật đặc khu: BĐS Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong sẽ ra sao?

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho biết: Hiện nay, về bản chất các khu vực Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong khi chính quyền địa phương có can thiệp mạnh vào các thị trường giao dịch bất động sản thì bản thân giá bất động sản 1 số khu vực bắt đầu có hiện tượng đứng lại. Chưa xác định cụ thể thế nào, nhưng hiện mọi giao dịch chững lại, chưa xác định giá giao dịch cụ thể, chưa có số liệu phản ánh thực tế. Theo ông Đính, các doanh nghiệp chân chính, đầu tư theo đúng quy trình quy định pháp luật thì đương nhiên người ta vẫn có những mục tiêu kế hoạch ban đầu của họ. Còn các nhà đầu tư làm trái các quy định pháp luật thì chắc chắn những nhà đầu tư này sẽ phải gánh hậu quả, khả năng cao sẽ bị thu hồi để phát triển theo đúng quy hoạch địa phương. Hiện, những vùng này đang gấp rút phê duyệt những quy hoạch tổng thể. Các nhà đầu tư đã được tỉnh cho phép sẽ được khớp nối quy hoạch. Do đó, vẫn hoạt động đúng mục tiêu, định hướng và cam kết so với những chứng nhận mà địa phương đã cấp. Thị trường các vùng này về bản chất vẫn là những thị trường tiềm năng, đặc biệt là Phú Quốc và Vân Đồn vì là những vùng có điều kiện tốt phát triển du lịch, lượng du lịch hàng năm vẫn tăng trưởng tốt, thu hút khách trong và ngoài nước, cung về lưu trú hiện nay cũng đang thiếu đặc biệt là Phú Quốc, Vân Đồn. Cũng theo ông Đính, việc lùi thời gian thông qua luật đặc khu chắc chắn sẽ có tác động, ảnh hưởng về tâm lý của thị trường tâm lý nhà đầu tư. Nhà đầu tư được tỉnh cấp phép thì sẽ không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, giá sẽ được bảo đảm ở mức phù hợp với cung cầu thị trường, không có sự tăng dựng đứng như giai đoạn vừa rồi, nhất là ở phân khúc đất đai, phần lớn nằm trong các dự án không phù hợp với quy định pháp luật. “Còn những dự án được tỉnh cấp phép đã có mục tiêu đầu tư từ lâu, nếu thị trường biến động thì họ vẫn duy trì mục tiêu ban đầu. Như vậy thị trường chính thống vẫn sẽ ổn định, những nhà đầu cơ sẽ nhận hậu quả không tốt”, ông Đính nhận định.