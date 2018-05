Cơn sốt đất Vân Đồn: Nhiệt vẫn dữ dội

Trước tình trạng giá đất huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh nóng hầm hập từ trong 2 tháng trở lại đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo dừng mọi hoạt động giao dịch, chuyển nhượng để chờ xây dựng luật và các quy hoạch hoàn thiện.

Có mặt từ đầu giờ sáng tại các điểm công chứng trước trụ sở UBND huyện Vân Đồn, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi hàng trăm người xếp hàng chờ đợi được công chứng những thủ tục của mình.

Chia sẻ với phóng viên, anh Hoàng Việt, một khách hàng mua đất cho biết, anh dưới Hà Nội lên, mua một mảnh đất để kinh doanh, thủ tục giao dịch với chủ đất đã xong, nhưng phải chờ đợi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa xong được phần công chứng. “Cũng đang lo lắng lắm các chú ạ, bởi nghe nói là tỉnh đã có chỉ đạo dừng mọi thủ tục chuyển nhượng, mua bán đất. Tôi và chủ đất đã giao dịch với nhau, thuận mua vừa bán và hoàn toàn tự nguyện. Sao lại gây khó khăn cho việc tôi mua thế này?”, anh Việt nói.

UBND dân tỉnh Quảng Ninh đã có những chỉ đạo tạm ngừng tất cả những giao dịch về đất ở huyện Vân Đồn nhưng sức nóng vẫn hầm hập từ những quán trà đá

Trước cổng Văn phòng công chứng huyện, hàng trăm người dân cũng đang chờ đợi để được làm thủ tục công chứng cho mình. Khi được hỏi về mua mảnh đất giá bao nhiêu và có hợp lý, chị Hoa, một khách hàng cho biết, trước đây thì giá đất thấp hơn rất nhiều nhưng khoảng 3 tháng trở lại đây, giá đất nóng lên một cách kinh khủng. “Người nhà tôi sang nhượng cho tôi 300m2 đất để kinh doanh. Với giá đất trước đó chỉ vài trăm triệu đồng là tôi mua được. Nhưng thời điểm hiện tại, tôi phải giao dịch lên đến con số hơn hai tỷ đồng” – chị Hoa cho biết.

Trong vai những người làm thủ tục chuyển đổi đất, chúng tôi có mặt ở Phòng chính công lúc 10h30 phút, nhưng không thể chen chân bởi người dân đã ngồi chật cứng phòng chờ. Người dân chờ đợi tại đây cho biết, với thời điểm bấm số để xếp thứ tự như chúng tôi thì đến cuối chiều cũng không đến lượt. “Tôi xếp hàng ở đây từ đầu giờ sáng, nhưng theo số thứ tự có lẽ đến chiều vẫn chưa xong đây. Tốt nhất anh nên về, sáng mai ra sớm mà xếp” – một người dân cho hay.

Văn phòng công chứng lúc 19h30 vẫn nườm nượp khách ra vào.

Trong thời gian này, chúng tôi tiếp cận một số cò đất nơi đây, họ cho biết giá đất hiện tại biến động không lường được. Theo chỉ đạo từ UBND tỉnh Quảng Ninh là sẽ đóng cửa tất cả mọi giao dich về đất, nhưng người mua thì vẫn cứ mua, người bán vẫn cứ bán. “Và giá kể cả thời điểm này vẫn nóng hầm hập. Bởi giao dịch là của người dân chứ không phải của chính quyền. Chính quyền chỉ chứng thực cho việc sang nhượng mà thôi. Còn mua, bán vẫn là người dân thỏa thuận”

Trong vai một người hỏi mua một mảnh đất 150m2 tại xã Hạ Long, chúng tôi được gia chủ cho biết, nếu đã ưng thì sẽ giao dịch 3,5 tỷ. Còn nếu không thì không giao dịch nổi. Cũng theo tìm hiểu, mảnh đất này thời điểm cuối năm 2017 có giá trị thực dưới 1 tỷ đồng.

Dòng chảy giao dịch ngầm vẫn thu hút nhiều khách hàng

Mặc dù chưa chính thức trở thành đặc khu, song do sức nóng, giá đất tại các khu vực này đã tăng rất mạnh so với các năm trước. Hiện đất nền tại các dự án của Vân Đồn đang có giá giao động từ 20 - 50 triệu đồng/m2, tăng mạnh so với trước Tết nguyên đán năm 2018.

Đất thổ cư giao dịch từ 3 - 60 triệu đồng/m2, tùy vào vị trí, diện tích và loại đất. Mức giá này cũng tăng nhưng biên độ nhỏ, tùy thuộc vào mức độ rõ ràng của quy hoạch tại vị trí đó.

Các dự án thuộc huyện Vân Đồn đang được triển khai như khu đô thị Thống Nhất có giá từ 20 - 25 triệu/m2 và đã thanh khoản hơn 90% dự án; khu đô thị Vương Long có giá 20 triệu/m2, đã bán đến 75% dự án.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội môi giới Bất động sản Việt Nam nhận xét, hiện nhu cầu mua đất thổ cư của các nhà đất tư tại Vân Đồn là tương đối lớn, song do tâm lý khách hàng và các nhà đầu tư đang chờ đợi chính quyền công bố quy hoạch mới đặc khu nên vẫn có đôi chút dè chừng.

Tuy nhiên, cũng theo ông Đính, các giao dịch tại đây vẫn đang có hiện tượng tăng trưởng nóng, giá đất thổi cao. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư thiếu hiểu biết, đi gom đất và sử dụng các môi giới không chuyên đưa thông tin, quy hoạch không chính xác gây nên nhiễu thông tin, thị trường.

“Do giá đất tăng chóng mặt, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng đổ tiền mua đất. Nhiều lô đất tại Vân Đồn đã được chuyển nhượng, sang tay từ 3 - 6 khách hàng, giá bán ngày càng được đẩy lên cao và chưa có điểm dừng” – ông Đính cho hay.

Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đã có những chỉ đạo tạm thời đóng cửa mọi giao dịch về đất tại huyện Vân Đồn và một số huyện khác. Tuy nhiên, dòng chảy ngầm vẫn âm thầm, len lỏi trong từng con ngõ, góc vườn trên mảnh đất này. Trong các quán cafe, quán trà đá vỉa hè, thậm chí quán nhậu...những nội dung về đất vẫn là chủ đề chính của câu chuyện nơi đây.