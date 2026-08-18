Uống nước ép cần tây mỗi ngày có tốt không?

Nước ép cần tây làm giảm huyết áp

Nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng cần tây dưới nhiều hình thức khác nhau với tình trạng giảm huyết áp. Các nghiên cứu đã xem xét nhiều cách sử dụng và liều lượng cần tây khác nhau.

Các flavonoid, polyphenol và nhiều dưỡng chất có trong cần tây có thể góp phần làm giảm huyết áp, dù cơ chế chính xác vẫn chưa được xác định rõ.

Nước ép cần tây giúp tình trạng viêm giảm

Cần tây chứa hàm lượng cao flavonoid và polyphenol. Những hợp chất này có thể có tác dụng chống oxy hóa, từ đó giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Nước ép cần tây có thể hỗ trợ giảm huyết áp, chống viêm và cải thiện tiêu hóa (Ảnh: Getty Images)

Một tổng quan nghiên cứu cho thấy các chất dinh dưỡng thực vật trong cần tây - những hợp chất có lợi có nguồn gốc từ thực vật - có hoạt tính chống oxy hóa tương tự một số thực phẩm khác cũng giàu các hợp chất này.

Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu để xác định các dạng sử dụng cần tây khác nhau, chẳng hạn chiết xuất hoặc nước ép, có thể tác động như thế nào đến từng vấn đề sức khỏe cụ thể.

Cơ thể được bổ sung nước tốt hơn

Cần tây chứa khoảng 95% nước và có kali, một chất điện giải quan trọng. Chất điện giải là các khoáng chất giúp nước đi vào tế bào và hỗ trợ quá trình hydrat hóa. Hàm lượng nước và kali cao khiến cần tây trở thành một lựa chọn giúp bổ sung nước.

Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể đánh giá liệu nước ép cần tây có thực sự giúp tăng cường khả năng hydrat hóa hay không.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa được

Hàm lượng nước cao trong cần tây và nước ép cần tây hỗ trợ quá trình tiêu hóa, phù hợp với các nghiên cứu cho thấy việc cung cấp đủ nước rất quan trọng đối với sức khỏe đường tiêu hóa. Các nghiên cứu cho thấy bổ sung đủ nước có liên quan đến chức năng đại tiện tốt hơn và giảm táo bón.

Ngoài ra, nước ép cần tây không lọc bã - tức vẫn giữ lại phần bã của cần tây - có hàm lượng chất xơ cao hơn và có thể mang lại lợi ích cho hệ tiêu hóa.

Đường huyết có thể được cải thiện

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu tác động của luteolin đối với đường huyết và kiểm soát bệnh tiểu đường. Luteolin là một flavonoid được tìm thấy với hàm lượng đáng kể trong cần tây. Các nghiên cứu cho thấy luteolin có thể giúp điều hòa đường huyết bằng cách cải thiện mức glucose và cách cơ thể sử dụng glucose. Do đó, tiêu thụ các thực phẩm giàu luteolin có thể mang lại lợi ích trong việc kiểm soát đường huyết.

Thành phần dinh dưỡng của nước ép cần tây

Nước ép cần tây chứa các thành phần dinh dưỡng chính gồm:

Chất đa lượng: Nước ép cần tây chứa nhiều carbohydrate nhất, tiếp đến là protein. Thức uống này ít chất béo và tương đối ít calo trong mỗi khẩu phần.

Vitamin và khoáng chất: Nước ép cần tây cung cấp một số vitamin và khoáng chất như kali, canxi, vitamin A, C, K và folate.

Flavonoid: Cần tây và nước ép cần tây giàu các flavonoid như apigenin, luteolin và polyphenol axit p-coumaric. Những dưỡng chất này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như đã đề cập ở trên.

Chất xơ: Nước ép cần tây không lọc bã có thành phần dinh dưỡng nhìn chung tương tự nước ép đã lọc bã, đồng thời cung cấp thêm chất xơ từ phần bã.

Cần tây nguyên cây và nước ép cần tây: Cần tây tươi nguyên cây và nước ép cần tây có thành phần dinh dưỡng tương đối giống nhau. Lượng chất xơ trong nước ép có thể tăng lên nếu không lọc bỏ bã.

Ai nên tránh nước ép cần tây?

Cần tây và nước ép cần tây nhìn chung được đánh giá là an toàn đối với phần lớn mọi người. Tuy nhiên, có một số vấn đề cần lưu ý trước khi bổ sung nước ép cần tây vào chế độ ăn.

Thận trọng: Không nên uống nước ép cần tây nếu bạn bị dị ứng với cần tây hoặc bất kỳ thành phần nào của loại thực phẩm này. Cần rửa kỹ nguyên liệu trước khi sử dụng.

Tác dụng phụ: Nước ép cần tây không lọc bã có thể gây tiêu chảy ở một số người do hàm lượng chất xơ cao. Mặc dù chưa có bằng chứng đáng kể về vấn đề này, vẫn nên sử dụng ở mức vừa phải.

Tương tác thuốc: Một số nghiên cứu cho thấy nước ép cần tây có thể không ảnh hưởng đến thuốc điều trị huyết áp hoặc thuốc điều trị tiểu đường. Tuy nhiên, việc ăn cần tây nguyên cây có thể tác động đến huyết áp và đường huyết.

Hàm lượng vitamin K cao trong cần tây cũng có thể ảnh hưởng đến thuốc chống đông máu. Vì vậy, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung nước ép cần tây vào chế độ ăn, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc này.