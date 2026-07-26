Ít ai ngờ 6 vật dụng dùng mỗi ngày lại có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Vì sao một số vật dụng hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư?

Ung thư chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như di truyền, môi trường và lối sống. Trong đó, việc tiếp xúc kéo dài với một số hóa chất có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, nhưng không đồng nghĩa chắc chắn gây ung thư. Mức độ rủi ro còn phụ thuộc vào liều lượng, thời gian và cách sử dụng.

Ví dụ, một số loại nhựa chỉ giải phóng hóa chất khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc bị xuống cấp; chảo chống dính nhìn chung an toàn nếu còn nguyên lớp phủ và được sử dụng đúng cách. Bên cạnh đó, hút thuốc, lạm dụng rượu bia, ăn uống thiếu lành mạnh, thừa cân và ít vận động cũng là những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư.

6 vật dụng quen thuộc tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư

Hộp nhựa kém chất lượng hoặc sử dụng sai mục đích

Hộp nhựa tiện lợi để bảo quản thực phẩm nhưng không phải loại nào cũng phù hợp để hâm nóng hoặc đựng thức ăn nóng. Một số loại nhựa kém chất lượng có thể thôi nhiễm hóa chất khi gặp nhiệt độ cao. Vì vậy, nên dùng hộp thủy tinh hoặc hộp nhựa có ký hiệu an toàn cho lò vi sóng và thay mới khi sản phẩm bị nứt, biến dạng hoặc đổi màu.

Hộp nhựa tiện lợi để bảo quản thực phẩm nhưng không phải loại nào cũng phù hợp để hâm nóng

Chảo chống dính bị bong tróc

Chảo chống dính chỉ an toàn khi được sử dụng đúng cách. Nếu lớp chống dính bị trầy xước, bong tróc hoặc thường xuyên đun ở nhiệt độ quá cao, chảo có thể phát sinh các chất không mong muốn. Để hạn chế nguy cơ, không đun chảo rỗng, dùng dụng cụ bằng gỗ hoặc silicone, thay chảo khi lớp phủ hư hỏng và chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội hay lạp xưởng là những thực phẩm tiện lợi nhưng ăn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Nguy cơ chủ yếu liên quan đến thói quen tiêu thụ kéo dài và quá trình chế biến, bảo quản. Để bảo vệ sức khỏe, nên hạn chế thịt chế biến sẵn, tăng cường rau xanh, trái cây và ưu tiên thực phẩm tươi tự chế biến.

Khói từ bếp than, bếp củi

Bếp than, bếp củi khi đốt tạo ra bụi mịn và nhiều hợp chất có hại. Nếu nấu ăn thường xuyên trong không gian kín, khói tích tụ có thể ảnh hưởng đến hô hấp và làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh, trong đó có ung thư. Để hạn chế rủi ro, nên nấu ăn ở nơi thông thoáng, sử dụng máy hút mùi, tránh dùng bếp than trong phòng kín và ưu tiên nguồn năng lượng sạch khi có điều kiện.

Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân không rõ nguồn gốc

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể chứa kim loại nặng hoặc tạp chất gây hại nếu sử dụng lâu dài. Vì vậy, nên chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín, kiểm tra thành phần và hạn sử dụng, không dùng mỹ phẩm có dấu hiệu đổi màu, mùi lạ và ngừng sử dụng nếu bị kích ứng.

Hóa đơn in nhiệt

Một số loại giấy in nhiệt có thể chứa BPA hoặc BPS. Nguy cơ với người tiêu dùng thông thường khá thấp do thời gian tiếp xúc ngắn. Tuy nhiên, người thường xuyên cầm hóa đơn nên rửa tay sau khi tiếp xúc và không để trẻ nhỏ chơi với giấy in nhiệt.

Làm thế nào để hạn chế nguy cơ từ các vật dụng hàng ngày?

Không cần loại bỏ hoàn toàn những vật dụng trên, điều quan trọng là sử dụng đúng cách và duy trì lối sống lành mạnh. Nên dùng hộp nhựa chịu nhiệt, thay chảo chống dính hư hỏng, hạn chế thịt chế biến sẵn, giữ bếp thông thoáng, chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, rửa tay sau khi cầm nhiều hóa đơn, không hút thuốc, ăn uống cân đối, tập luyện thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ.