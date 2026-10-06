'Trẻ thế sao suy thận được?' - cú sốc tuổi 24 của chàng trai Lâm Đồng

Sau ca ghép thận vào cuối năm 2023, Hoàng Duy Khánh (sinh năm 1994, quê Lâm Đồng) dần quen với cuộc sống mà nhiều năm trước anh từng nghĩ chỉ có thể mơ. Không còn những ngày đều đặn đến bệnh viện chạy thận, không phải dè dặt từng ngụm nước hay sắp xếp mọi công việc quanh lịch lọc máu, anh bắt đầu có những ngày sống bình thường như bao người trẻ khác.

Ở tuổi 32, mang trong mình quả thận được hiến, Khánh không muốn coi những năm tháng bệnh tật chỉ là đoạn đời đã qua. Anh bắt đầu kể câu chuyện của mình, nhất là với những người trẻ vẫn nghĩ suy thận là căn bệnh của người lớn tuổi.

Tháng 5/2018, Khánh khi đó 24 tuổi, đang là chủ nhà hàng nướng lẩu khá đông khách ở Lâm Đồng. Công việc thuận lợi, cuộc sống ổn định, anh gần như không nghĩ mình có thể mắc một bệnh nặng.

Ở tuổi 24, thay vì nghĩ đến công việc kinh doanh và những dự định phía trước, Khánh bắt đầu làm quen với máy lọc thận. (Ảnh: NVCC)

Những cơn sốt kéo dài, cơ thể mệt mỏi, chân tay phù, đêm nào cũng nhiều lần thức dậy đi tiểu khiến Khánh nghĩ mình chỉ làm việc quá sức. Đến khi đi khám tại một phòng khám tư và được thông báo nghi ngờ suy thận, anh vẫn không tin.

“Trẻ như mình thì làm sao suy thận được?”, Khánh tự trấn an rồi đến Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) kiểm tra lại. Lần này, kết quả khiến anh chết lặng. Bác sĩ chẩn đoán Khánh suy thận mạn giai đoạn cuối, cần lọc máu cấp cứu.

Ở tuổi 24, thay vì nghĩ đến công việc kinh doanh và những dự định phía trước, Khánh bắt đầu làm quen với máy lọc thận. Buổi lọc máu đầu tiên để lại cho anh cơn đau đầu dữ dội do cơ thể chưa kịp thích nghi.

Từ đó, ba lần mỗi tuần, mỗi lần kéo dài nhiều giờ, anh phải đến bệnh viện lọc máu. Việc đi xa trở nên khó khăn, lượng nước uống cũng phải kiểm soát nghiêm ngặt bởi thận không còn khả năng đào thải như trước. “Có những lúc khát nhưng không dám uống thêm nước”, Khánh nhớ lại.

Bệnh tật cũng khiến công việc kinh doanh dang dở. Nhà hàng nướng lẩu mà anh gây dựng trong nhiều năm phải sang nhượng để có tiền điều trị và trả khoản nợ ngân hàng.

Điều khiến Khánh day dứt nhất không phải mất công việc mà là nhìn bố mẹ ngoài 60 tuổi ngày ngày theo con vào viện. Có lần chứng kiến cha mẹ chạy vạy vay mượn tiền chữa bệnh, anh quay mặt đi để giấu nước mắt.

Sau này, nhìn lại quãng thời gian trước khi mắc bệnh, Khánh nhận ra mình đã có nhiều thói quen không tốt cho sức khỏe. Công việc nhà hàng khiến anh thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường, thích các món đậm vị nhưng ít quan tâm đến huyết áp.

Mỗi khi đau đầu hoặc đau nhức cơ thể, anh thường tự mua thuốc giảm đau uống thay vì đi khám. Khi ấy, Khánh không nghĩ những thói quen tưởng như bình thường có thể trở thành một phần nguyên nhân đẩy mình đến suy thận.

Suốt 6 năm chạy thận, Khánh chứng kiến nhiều người cùng điều trị không kịp chờ đến ngày được ghép thận. Có người đột quỵ, người tử vong do biến chứng phổi, người có quá nhiều bệnh nền nên không đủ điều kiện ghép.

Những mất mát ấy khiến anh càng mong chờ một cơ hội thay đổi cuộc đời. Tháng 11/2023, Khánh được ghép thận. Trước giờ vào phòng mổ, anh hồi hộp đến mức gần như không ngủ. Anh vẫn nhớ bác sĩ gây mê hỏi quê ở đâu. Khánh lơ mơ trả lời rồi thiếp đi khi bác sĩ đặt mặt nạ oxy và dặn hít thở đều.

Khi tỉnh lại, xung quanh anh là dây truyền, ống thông và máy theo dõi. Bác sĩ bước vào thông báo ca ghép thành công. Khánh chỉ kịp mỉm cười yếu ớt.

Hoàng Khánh sau ghép thận. (Ảnh: NVCC)

Sau ghép, một cuộc sống mới bắt đầu nhưng không có nghĩa bệnh tật hoàn toàn ở lại phía sau. Để bảo vệ quả thận được hiến, Khánh phải uống thuốc chống thải ghép đúng giờ mỗi ngày, duy trì chế độ ăn nhạt, bỏ nước ngọt và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn. Anh cũng được hướng dẫn tránh một số loại thực phẩm có thể ảnh hưởng đến thuốc, trong đó có bưởi, nho và lựu.

Trải qua những năm tháng ấy, Khánh bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội. Anh không nghĩ những video kể về hành trình từ một người khỏe mạnh đến bệnh nhân chạy thận lại nhận được nhiều sự quan tâm.

Hàng trăm người trẻ nhắn tin cho Khánh. Có người mới ngoài 20 tuổi đã mắc suy thận; có người bị tăng huyết áp, tiểu đường nhưng bỏ tái khám. Không ít người vẫn thức khuya, ăn mặn, uống nước ngọt thường xuyên hoặc tự dùng thuốc giảm đau khi có triệu chứng giống anh trước đây.

Khánh thường kể lại những gì mình đã trải qua, không phải để khiến người khác sợ bệnh mà mong họ đừng chủ quan với sức khỏe khi còn trẻ. “Chỉ cần có thêm một người chịu đi khám sớm, kiểm tra huyết áp và chú ý những dấu hiệu bất thường của cơ thể, tôi thấy câu chuyện của mình cũng có ý nghĩa”, Khánh nói.