Bác sĩ ép tim hồi sinh sự sống cho nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn

Sáng nay (16/3), trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một người đàn ông liên tục ép tim cho một nam thanh niên nằm bất tỉnh trên đường. Sự việc xảy ra tại ngõ 100, đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Sau vài phút nỗ lực liên tục nam thanh niên đã có thể ngồi dậy trở lại sau đó nạn nhân được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện.

Nam bác sĩ liên tục ép tim cứu sống nam thanh niên gặp nạn. Ảnh cắt từ clip

Trước sự việc trên nhiều người lên tiếng cảm ơn người đàn ông hỗ trợ nạn nhân trong lúc gặp nạn. Từ hành động này giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch. Qua tìm hiểu, người hỗ trợ ép tim cho nạn nhân là bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, công tác tại Bệnh viện Thận Hà Nội.

Theo đó, khoảng 7h sáng nay trên đường đi công tác tuyến, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến thấy nam thanh niên ngừng tuần hoàn do tai nạn giao thông tại ngõ 100, đường Nguyễn Chí Thanh. Phát hiện bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, bác sĩ Tiến đã ngay lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và hỗ trợ cấp cứu ban đầu.

Nhờ sự xử trí kịp thời, bệnh nhân đã phục hồi tuần hoàn và tỉnh lại. Bác sĩ Tiến tiếp tục gọi xe cấp cứu của 115 để chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hành động nhanh chóng, chuyên nghiệp của bác sĩ đã góp phần giành lại sự sống cho người bệnh, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc luôn sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh.