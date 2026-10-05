Suýt hoại tử dương vật vì vòng cao su 'tăng khoái cảm'

Ngày 4/10, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết bệnh nhân may mắn chưa có dấu hiệu thiếu máu mô nặng hay hoại tử dương vật. Tình trạng sưng đau, viêm và sung huyết vùng bìu do thắt nghẹt kéo dài.

Nam thanh niên cho hay đeo vòng siết bằng cao su để tăng khoái cảm và thời gian quan hệ tình dục. Người bệnh được điều trị nội khoa, ngừng sử dụng dụng cụ này trong thời gian hồi phục.

Vòng siết được sử dụng trong một số thiết bị hỗ trợ điều trị rối loạn cương. Đây là loại vòng được sử dụng theo nguyên lý y khoa, đặt quanh gốc dương vật sau khi máu được hút vào thể hang giúp hạn chế máu thoát ra và duy trì độ cương. Theo hướng dẫn của Hiệp hội Tiết niệu châu Âu, vòng cần được tháo trong vòng 30 phút để hạn chế tổn thương mô.

Thực tế hiện nay vòng được bán trên thị trường như một loại đồ chơi tình dục và có nhiều chất liệu như cao su, silicone, kim loại. Một số thiết kế ôm cả dương vật và bìu. Vòng quá nhỏ, cứng hoặc chồng nhiều lớp có thể tạo lực siết mạnh. Y văn đã ghi nhận trường hợp tổn thương nặng, thậm chí hoại tử dương vật do bị siết bằng dây cao su. Vòng bằng kim loại không co giãn càng siết chặt khi mô phù nề và khó tháo.

Cần đến cơ sở y tế nếu vòng kim loại mắc kẹt. Ảnh minh họa: Quỳnh Trần

Theo bác sĩ Duy, tổn thương tiến triển từ phù nề, đau, giảm cảm giác đến thiếu máu, hoại tử và tổn thương mô không hồi phục. Cần tháo vòng ngay khi đau, tê hoặc giảm cảm giác, vùng kín sưng nhanh, tím hoặc đổi màu, lạnh bất thường, chảy máu, khó tiểu. Vòng mắc kẹt do phù nề không nên tự tháo mà cần đến cơ sở y tế để xử trí đúng cách.

Bác sĩ khuyến cáo chọn loại vòng hỗ trợ tình dục có thể tháo nhanh, không siết quá chặt. Không nên ngủ khi còn đeo vòng. Không nên cố kéo dài thời gian sử dụng để duy trì độ cương hoặc tăng khoái cảm.