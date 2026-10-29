Suy đa tạng vì tự 'truyền trắng' tại nhà

Người phụ nữ ở Hà Nội được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hôm 14/10 trong tình trạng đỏ da toàn thân, sốt 38 độ C, mạch nhanh 145 lần/phút, huyết áp chỉ còn 70/40 mmHg. Người bệnh được chẩn đoán sốc phản vệ, chưa loại trừ sốc nhiễm khuẩn, phải sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục, đặt ống nội khí quản và thở máy. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B được phát hiện nhiều năm nhưng chưa điều trị thuốc kháng virus.

Người nhà cho hay từ ngày 27/9 đến 3/10, bệnh nhân tự truyền Glutathione tại nhà với mục đích "thải độc gan, truyền trắng và bổ gan". Khoảng một giờ sau lần truyền cuối, người bệnh thấy rét run, sốt cao, đau bụng quanh rốn. Tại một phòng khám tư, bệnh nhân sốt 39,5 độ C, huyết áp 160/90 mmHg và được truyền thuốc giảm đau. Khoảng 30 phút sau, người bệnh nôn, huyết áp tụt sâu, phải chuyển đến cơ sở y tế để xử trí khẩn cấp.

Sau điều trị ban đầu, tuần hoàn ổn định nhưng bệnh nhân vẫn sốt 40 độ C, vàng da tăng, chức năng gan thận suy giảm nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, người bệnh phải thở máy, được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, suy gan, suy thận và rối loạn chức năng đa cơ quan trên nền viêm gan B mạn tính.

Sau khoảng 10 ngày hồi sức tích cực, tình trạng nhiễm trùng thuyên giảm, chức năng gan thận cải thiện. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn yếu cơ toàn thân, cần tiếp tục hỗ trợ thở máy.

Bác sĩ Hưng thăm khám cho bệnh nhân ở Trung tâm Hồi sức tích cực. Ảnh: BVCC

Theo ThS.BS Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, tiêm truyền không bảo đảm vô khuẩn có thể khiến vi khuẩn xâm nhập, gây nhiễm khuẩn tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn huyết. Tuy nhiên, cần dựa vào kết quả xét nghiệm, diễn biến lâm sàng và đánh giá chuyên môn để xác định nguồn nhiễm, không thể chỉ căn cứ vào thời điểm xuất hiện triệu chứng.

Bác sĩ cảnh báo, truyền dịch chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa. Các sản phẩm quảng cáo "bổ gan", "thải độc", "làm trắng da" không đồng nghĩa với lợi ích sức khỏe. Tự ý tiêm truyền có thể gây sốc phản vệ, nhiễm khuẩn, quá tải dịch và các phản ứng bất lợi khác. Sốc phản vệ diễn biến nhanh, có thể gây suy hô hấp, trụy tuần hoàn, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Vì vậy, mọi thủ thuật tiêm truyền cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện.

Với người mắc viêm gan B mạn tính, sản phẩm quảng cáo "thải độc gan" không thể thay thế việc thăm khám, theo dõi chức năng gan, tải lượng virus và điều trị kháng virus khi có chỉ định.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý truyền dịch tại nhà hoặc dùng thuốc tiêm, sản phẩm làm đẹp, thải độc khi chưa được bác sĩ chỉ định. Nếu xuất hiện sốt cao, rét run, đau bụng, khó thở, nổi ban, choáng váng hoặc tụt huyết áp sau tiêm truyền, cần đến cơ sở y tế ngay.