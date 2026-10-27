2 món ăn sáng tiện lợi nhưng dễ kích hoạt tế bào ung thư

Buổi sáng vội vàng, tôi thường mua bánh rán, quẩy hoặc xúc xích để ăn tạm. Tôi muốn hỏi, buổi sáng nên ăn gì để vừa đủ năng lượng vừa tốt cho sức khỏe và giảm nguy cơ mắc bệnh? (Vũ Thị Phượng - Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội tư vấn:

Bữa sáng giúp bổ sung năng lượng sau một đêm dài và cung cấp dưỡng chất cho các hoạt động trong ngày. Tuy nhiên, chất lượng thực phẩm và cách chế biến cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Bạn cần lựa chọn thực phẩm tốt để đảm bảo sức khỏe lâu dài.

1. Đồ chiên rán ở nhiệt độ cao

Bánh rán, bánh quẩy và các loại bánh chiên ngập dầu là lựa chọn quen thuộc của nhiều người vào buổi sáng.

Tuy nhiên, thực phẩm chiên rán ở nhiệt độ cao, dùng dầu chiên đi chiên lại làm tăng các gốc tự do trong cơ thể, có thể gây viêm, là nguyên nhân gốc rễ của hầu hết các bệnh bao gồm béo phì, tim mạch, đái tháo đường ung thư.

Các benzopyrene là một hydrocarbon thơm đa vòng có thể xuất hiện trong thực phẩm bị cháy hoặc tiếp xúc với khói từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn kích hoạt tế bào ác tính.

Bánh rán - món ăn sáng nhiều người yêu thích. Ảnh: Hoa Linh.

Ngoài ra, những món chiên rán thường chứa nhiều năng lượng nhưng không nhất thiết cung cấp đủ chất xơ và các dưỡng chất cần thiết. Nếu ăn thường xuyên, kết hợp với ít vận động, thói quen này có thể góp phần gây tăng cân, béo phì và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa.

2. Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói và thịt hộp là những món ăn sáng tiện lợi, dễ kết hợp với bánh mì hoặc trứng. Tuy nhiên, đây là nhóm thực phẩm cần hạn chế nếu muốn bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp thịt chế biến vào nhóm 1, tức nhóm tác nhân đã có đủ bằng chứng về khả năng gây ung thư ở người. Bằng chứng rõ nhất hiện nay là mối liên quan với ung thư đại trực tràng.

Thịt chế biến có thể chứa nhiều muối và chất béo tùy loại sản phẩm. Một số phương pháp bảo quản, chế biến cũng có thể tạo ra hoặc làm tăng sự hiện diện của các hợp chất liên quan đến nguy cơ ung thư.

Vì vậy, bạn nên hạn chế xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội và ưu tiên các nguồn protein ít chế biến hơn như trứng, cá, thịt gia cầm hoặc đậu phụ.

Một bữa sáng lành mạnh nên kết hợp protein, tinh bột giàu chất xơ và thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất. Bạn có thể chọn bánh mì nguyên cám giúp bổ sung năng lượng và chất xơ; trứng, sữa chua không đường, sữa hoặc đậu phụ cung cấp protein.