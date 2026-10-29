Chủ quán cơm gà hút khách đến chợ đêm Trung Quốc vì đẹp trai

Vương Trị, sinh sau năm 2000, bán cơm gà tại chợ đêm Ninh Lý Phường, quận Ngân Châu, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang bỗng thành tâm điểm chú ý sau khi được một thực khách quay video và chia sẻ trên mạng hồi giữa tháng 10. Nhiều bình luận so sánh gương mặt chủ quán cơm với diễn viên Trung Quốc Vu Thích, gọi anh là "Vu Thích phiên bản chợ đêm".

Khu chợ có gần 100 gian hàng ăn uống, sản phẩm sáng tạo và giải trí. Sau khi video về Vương Trị gây chú ý, nhiều người tìm đến quầy để mua cơm, gặp và quay hình chủ quán, thu hút hàng triệu lượt xem.

Trước khi nổi tiếng, quầy chỉ bán 3-4 suất cơm gà mỗi ngày, nhưng sau đó tăng lên khoảng 130 suất, có khi bán hết 150 suất chuẩn bị sẵn vào khoảng 19h.

Lượng khách đổ về quầy cơm gà cũng mang thêm người mua đến các gian hàng bên cạnh. Quản lý chợ cho biết doanh thu khu vực trước đây khoảng 130.000-150.000 nhân dân tệ (500-580 triệu đồng) mỗi ngày. Sau khi video lan truyền, con số này tăng thêm 30.000-40.000 nhân dân tệ (116-155 triệu đồng). Một chủ quầy bánh nói nhờ sức ảnh hưởng của Vương Trị, lượng bán tăng từ vài chục chiếc lên ít nhất 100 chiếc mỗi ngày.

Chủ tiệm cơm gà gây sốt ở chợ đêm Ninh Lý Phường, Ninh Ba. Ảnh: HK01

Vương Trị quê ở Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, từng học chuyên ngành điện hạt nhân trước khi theo nghề bếp, học nấu cơm gà từ một đầu bếp người Malaysia gốc Hoa. Khoảng một năm trước, anh và bạn gái chuyển đến Chiết Giang cùng kinh doanh.

Hai người từng mở một nhà hàng món Đông Nam Á ở quận Bắc Luân nhưng gặp khó khăn vì ít khách. Có thời điểm doanh thu không đủ trả lương nhân viên. Họ mang món cơm gà ra bán tại chợ đêm ở trung tâm Ninh Ba để tìm thêm khách cho nhà hàng.

Chủ tiệm cơm gà cho rằng ngoại hình giúp quầy được chú ý nhưng muốn giữ khách vẫn phải bảo đảm chất lượng món ăn. Vương Trị cho hay anh thường chuẩn bị nguyên liệu sau 8h, tự sơ chế gà, nấu cơm và làm nước sốt. Anh không giới hạn số suất để tạo cảnh xếp hàng nhưng lo lắng làm quá nhiều sẽ ảnh hưởng hương vị.

Anh cho hay dù bất ngờ nổi tiếng, anh vẫn tiếp tục theo nghề bếp và mong một ngày mở được nhà hàng để tập trung sáng tạo các món ăn.

Mai Phương (Theo Sina, HK01)