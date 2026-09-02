Hôn mê, suy gan vì tự ý dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Tin từ Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, khoa Hồi sức tích cực - chống độc của bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ, 79 tuổi bị suy gan nghiêm trọng do tự ý dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng bụng chướng, vàng da tăng dần sau khoảng 1 tháng sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Khi tiếp nhận tại khoa, bệnh nhân lơ mơ, Glasgow 11 điểm, da và củng mạc mắt vàng đậm. Qua hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán: Bệnh não gan độ III – suy gan cấp theo dõi do ngộ độc thuốc Nam, rối loạn đông máu và suy thận.

Bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có thay huyết tương bằng huyết tương tươi đông lạnh. Sau 2 ngày điều trị, tình trạng toàn thân cải thiện rõ rệt, chức năng gan có xu hướng hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định và tri giác bệnh nhân tỉnh táo trở lại.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân ngộ độc do tự ý dùng thuốc nam tại bệnh viện. Ảnh BVCC

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 khuyến cáo, người dân không nên tự ý sử dụng thuốc nam. Các bài thuốc nam truyền miệng, không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng không đúng liều lượng có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm kim loại nặng, hóa chất hoặc các thành phần không được kiểm soát, từ đó gây tổn thương gan, thận và nhiều cơ quan khác.

Những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý khi dùng thuốc nam

Theo bác sĩ, sau khi sử dụng thuốc, nếu xuất hiện các triệu chứng dưới đây, người dân cần đi đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý kịp thời:

* Mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn hoặc nôn.

* Vàng da, vàng mắt tăng dần.

* Nước tiểu sẫm màu.

* Đau bụng.

* Tiểu ít hoặc vô niệu.

* Lơ mơ, thay đổi ý thức.

Đồng thời, các bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân:

- Không tự ý mua và sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các sản phẩm quảng cáo trên mạng xã hội hoặc thuốc truyền miệng.

- Khi có nhu cầu điều trị bằng thuốc nam/Y học cổ truyền, nên thăm khám và sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế được cấp phép.

- Không tự ý ngừng các thuốc điều trị bệnh mạn tính để chuyển hoàn toàn sang thuốc nam.

- Khi nghi ngờ ngộ độc, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất và mang theo thuốc hoặc mẫu thuốc đang sử dụng, nếu có, để hỗ trợ quá trình xác định nguyên nhân.