"Chữa lợn lành thành lợn què" khi tự ý xoa dầu nóng vào vết sưng đau sau khi ngã

Tin từ Bệnh viện 19-8 cho biết, khoa Phục hồi chức năng của bệnh viện vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân với đầu gối sưng to, đi lại khó khăn. Đáng nói, bệnh nhân đã ngã vài gày, sau đó tự xoa bóp mật gấu, dầu nóng lên vết đau nhưng càng bóp càng đau.

Bệnh nhân chia sẻ đã bị ngã vào ngày và bị sưng đau vùng gối phải. Khi mới ngã, thay vì đi khám, người bệnh tự xử trí theo kinh nghiệm: bôi mật gấu, xoa bóp và dùng dầu nóng liên tục lên vùng gối đau.

Chỉ sau vài giờ đến 1–2 ngày, gối sưng rõ hơn, đau tăng, vận động khó khăn, thậm chí gần như không thể đi lại bình thường nên cuối cùng phải đi viện thăm khám.

Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Hậu, khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8, tình trạng bệnh nhân không hiếm gặp. Khá nhiều người từ một chấn thương ban đầu có thể chưa quá nghiêm trọng, việc xoa bóp mạnh và làm nóng vùng đang sưng đau có thể khiến triệu chứng nặng thêm.

"Việc điều trị còn có thể làm chậm việc phát hiện các tổn thương cần được thăm khám như tổn thương dây chằng, sụn, xương hoặc tụ máu", thạc sĩ Hậu chia sẻ.

Chườm lạnh làm giảm nhiệt độ mô, co mạch, và giảm dẫn truyền cảm giác đau, nhờ đó có thể giúp người bệnh giảm sưng và đau (Chăm sóc người bệnh tại khoa Phục hồi chức năng. Ảnh BVCC)

Cần chườm lạnh khi bị đau

Theo thạc sĩ Hậu, nhiều người sau khi bị thương thường nghĩ "bóp dầu nóng" cho vết bầm tím tan nhanh nhưng điều này là một sai lầm. Phương pháp sơ cứu đúng là phải chườm lạnh lên vết đau.

"Chườm lạnh làm giảm nhiệt độ mô, co mạch, và giảm dẫn truyền cảm giác đau, nhờ đó có thể giúp người bệnh giảm sưng và đau trong giai đoạn đầu sau chấn thương", thạc sĩ Hậu nhấn mạnh.

Theo thạc sĩ Hậu, người dân cần chườm lạnh khi:

- Vừa bị va đập, bong gân hoặc chấn thương phần mềm.

- Vùng tổn thương đang sưng, nóng và đau.

- Đau cấp sau vận động hoặc tập luyện cường độ cao.

Cách chườm: dùng túi gel lạnh hoặc túi đá bọc qua một lớp khăn, chườm khoảng 10–20 phút/lần rồi để da trở lại nhiệt độ bình thường trước lần tiếp theo (khoảng 48h đầu sau chấm thương)

Không đặt đá trực tiếp lên da và không chườm liên tục kéo dài, vì có thể gây bỏng lạnh.

Một điều cần nhớ: chườm lạnh chủ yếu nhằm giảm đau, sưng trong thời gian ngắn ( khoảng 48h đầu sau chấn thương)

Sau đó bạn cần đến các cơ sở y tế để khám và đánh giá những tổn thương về cơ, xương, khớp, thần kinh hay không.

Hướng dẫn cách chườm nóng và lạnh. Ảnh BVCC

Khi nào cần chườm ấm?

Theo thạc sĩ Hậu, khi bị căng cứng, co cơ, đau mỏi kéo dài thì người dân lại cần chướm nóng. Nhiệt làm tăng lưu lượng máu tại chỗ, tạo cảm giác thư giãn từ đó giúp giảm co cứng cơ, cải thiện khả năng vận động.

Chườm nóng thường phù hợp hơn với:

- Căng và co cứng cơ.

- Đau mỏi cơ kéo dài.

- Hạn chế vận động sau chấn thương mạn tính

- Một số tình trạng đau cơ xương khớp mạn tính.

- Làm ấm mô trước một số bài tập vận động hoặc phục hồi chức năng.

Có thể dùng túi chườm ấm, khăn ấm hoặc tắm nước ấm khoảng 15–20 phút. Nhiệt chỉ cần ở mức ấm dễ chịu.

Khi nào không tự ý chườm nóng hoặc lạnh lên vết thương?

Theo thạc sĩ Hậu, khi gặp các chấn thương dưới đây, người dân không nên tự ý chườm nóng hay lạnh:

- Cần đặc biệt thận trọng nếu vùng da giảm hoặc mất cảm giác, tuần hoàn ngoại vi kém, có bệnh lý thần kinh ngoại biên, vết thương hở hoặc người bệnh không cảm nhận tốt nhiệt độ.

- Sau chấn thương, nên đi khám sớm nếu có một trong các dấu hiệu: đau dữ dội hoặc tăng dần, sưng nhiều, biến dạng khớp hoặc chi, không thể chịu lực/đi lại, hạn chế vận động rõ, tê yếu chi hoặc triệu chứng không cải thiện.