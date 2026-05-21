Loại rau ít người biết ăn, lại là dược liệu quý, bổ gan, trừ ẩm, thanh nhiệt, cải thiện thị lực, nấu cháo cực ngon

Đầu hạ nóng ẩm, nhiều loại rau dại tươi tốt và xanh non, đây là thời điểm hoàn hảo để thưởng thức chúng.

Thời tiết ấm lên và lượng mưa tăng lên, khiến mọi người dễ bị chứng ẩm nhiệt hơn. Nhiều người gặp phải các triệu chứng như khô miệng, đau họng, cáu gắt và nóng trong người.

Lúc này, loại rau dại mà ít người biết ăn này sẽ phát huy tác dụng: Lá kỷ tử.

Lá kỷ tử, có tác dụng bổ gan, bổ tỳ, trừ ẩm và trừ nhiệt, đặc biệt được khuyên dùng vào dịp mùa mưa.

Loại rau này là một nguồn thực phẩm và dược liệu quý giá. Loại rau này chứa vitamin C, vitamin nhóm B, caroten và các khoáng chất như canxi, sắt và kẽm. Hàm lượng vitamin C cao hơn một số loại rau thông thường.

Trong y học cổ truyền, lá kỷ tử có có tính mát, giúp thanh nhiệt, cải thiện thị lực, bổ sung dưỡng chất và bồi bổ tinh chất.

Ăn loại rau này có thể thanh nhiệt, giảm khô da và giúp cơ thể giải nhiệt. Loại rau này mang lại cảm giác sảng khoái và dễ chịu.

Những người biết thưởng thức ẩm thực sẽ không bỏ lỡ cơ hội để thưởng thức loại rau non mềm này. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một cách chế biến lá kỷ tử tươi ngon và bổ dưỡng, phù hợp cho cả người già và trẻ em. Hơn nữa, cách làm rất dễ, vì vậy hãy thử nếu bạn quan tâm nhé!

Món ăn gợi ý: Cháo lá kỷ tử, nội tạng heo

Nguyên liệu: 100g lá kỷ tử, 450g nội tạng heo (tim, cật, gan, lòng non), 2 muỗng canh bột tiêu trắng, 4 lát gừng, 2 muỗng canh rượu gạo, 3 muỗng canh nước tương nhạt, 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh dầu lạc, 2 chén gạo và lượng nước vừa đủ.

Cách làm:

- Lá kỷ tử thường được bán cả cuống. Bốn hoặc năm cuống thường đủ để nấu một nồi cháo. Trên cành kỷ tử có gai, vì vậy đừng hái lá trực tiếp; bạn sẽ bị gai đâm vào tay. Ngâm lá đã hái trong nước để rửa sạch và để ráo.

- Sau khi làm sạch nội tạng lợn, hãy cắt nhỏ. Lần này tôi dùng thịt ba chỉ, thận, gan, tim và ruột lợn. Bạn cũng có thể dùng các loại thịt mà mình thích. Thông thường, khoảng nửa kg là đủ.

- Cho nội tạng lợn đã sơ chế vào bát, thêm dầu lạc, 2 muỗng canh bột tiêu, gừng thái lát, rượu gạo, muối và nước tương nhạt, trộn đều và ướp trong một thời gian.

- Tiếp theo, bạn có thể bắt đầu nấu cháo. Vo gạo, cho vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 10 phút. Tắt bếp và để yên trong 10 phút cho đến khi cơm chín mềm.

Thêm đủ nước cùng một lúc để tránh hỗn hợp bị đặc quánh khi nấu.

- Đổ nội tạng lợn vào nồi và trộn đều. Sau khi sôi, tiếp tục đun nhỏ lửa trong 5 phút. Kiểm tra độ mềm của cơm. Nếu thấy vừa khẩu vị, hãy nếm thử và thêm muối cho vừa ăn.

- Thêm lá kỷ tử, đảo đều và nấu thêm một phút nữa trước khi dọn ra.

Cháo kỷ tử và nội tạng heo nấu chín sẽ rất nóng, vì vậy bạn nên để nguội một chút trước khi uống. Món cháo đơn giản này rất tiện lợi vì bạn không cần phải nấu thêm món nào khác.

Rất thích hợp cho mùa xuân và mùa hè. Cháo có cả thịt và rau, nên rất đầy đủ chất dinh dưỡng. Vị thanh mát, ngọt dịu, cháo tan trong miệng – đặc biệt ngon miệng!

Hãy làm theo công thức của tôi để nấu một nồi cháo lá kỷ tử thơm ngon, cả gia đình có thể thưởng thức món này.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!