Sáng, trưa và tối phù hợp để uống thuốc bổ nào?

Buổi sáng

Theo Saru Bala, bác sĩ y học tự nhiên chuyên về sức khỏe phụ nữ ở Mỹ, sắt hấp thu tốt nhất khi bụng đói, lý tưởng là ngay sau khi thức dậy. Tuy nhiên, sắt có thể gây buồn nôn nên chuyên gia khuyên dùng cùng đồ uống giàu vitamin C như nước cam, do vitamin C giúp tăng hấp thu sắt. Nên uống sắt trước cà phê hoặc trà buổi sáng, vì caffeine có thể cản trở hấp thu sắt.

Vitamin C tan trong nước nên không cần dùng cùng thức ăn và có thể uống vào buổi sáng, cùng thời điểm với sắt. Banafsheh Bayati, bác sĩ sản phụ khoa được chứng nhận, cũng khuyên dùng men vi sinh trước bữa sáng để hỗ trợ đường ruột.

Sau khi uống cà phê, Bala gợi ý dùng L-theanine để duy trì sự tỉnh táo và tập trung. Đây là một axit amin tự nhiên có trong trà xanh, giúp tỉnh táo nhưng thư giãn mà không gây buồn ngủ; tác dụng thường kéo dài khoảng 30-60 phút.

Thực phẩm bổ sung dùng đúng thời điểm giúp phát huy tác dụng. Ảnh: Adobe Stock

Buổi chiều

Kẽm là một trong những dưỡng chất quan trọng giúp hỗ trợ hệ miễn dịch. Thời điểm thích hợp để bổ sung kẽm là giữa ngày, dùng cùng bữa phụ hoặc một bữa ăn nhẹ, bởi uống khi bụng đói có thể gây buồn nôn.

Theo Bayati, các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K thường được hấp thu tốt hơn khi dùng cùng bữa ăn hoặc bữa phụ có chứa chất béo lành mạnh. Các loại hạt hoặc bánh mì nướng với bơ là những lựa chọn phù hợp.

Buổi tối

Cuối ngày, bạn có thể bổ sung omega-3 và vitamin tổng hợp, bởi cả hai thường dễ hấp thu và dung nạp hơn khi dùng cùng bữa ăn có chất béo lành mạnh, chẳng hạn cá hoặc các món chế biến với dầu ô liu.

Magie cũng là một loại thực phẩm bổ sung phổ biến, nhưng thời điểm sử dụng tùy thuộc vào từng dạng. "Magie glycinate có thể dùng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Trong khi đó, magie citrate hoặc magie oxide với liều cao vào buổi tối có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa và duy trì nhu động ruột", chuyên gia cho biết.

Magie cũng được nhiều người dùng để hỗ trợ giấc ngủ. Uống trước khi đi ngủ 60-90 phút có thể giúp ngủ ngon hơn. Nếu sử dụng L-theanine với mục đích thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ, có thể dùng vào buổi tối, theo Bala.

Lưu ý khi dùng thực phẩm bổ sung

Bayati cho biết một số dưỡng chất hấp thu tốt hơn khi dùng riêng, không dùng cùng các khoáng chất hoặc thuốc khác. Trong khi đó, một số loại lại dễ dung nạp hơn khi uống vào buổi sáng cùng thức ăn.

Chẳng hạn, các khoáng chất như sắt, kẽm, magie và canxi có thể cạnh tranh hấp thu khi dùng cùng lúc với liều cao. "Điều này không có nghĩa là chúng tuyệt đối không thể dùng chung, nhưng các sản phẩm bổ sung khoáng chất chuyên biệt có thể cần được uống cách nhau", bà nói.

Ngược lại, một số dưỡng chất có thể hỗ trợ hấp thu lẫn nhau khi kết hợp, chẳng hạn vitamin C giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Chất xơ và protein cũng có thể được bổ sung cùng nhau; creatine thường được sử dụng để hỗ trợ tăng sức mạnh và phát triển cơ bắp.

Dù vậy, không phải mọi loại thực phẩm bổ sung đều cần kết hợp hoặc có thể dùng chung. Người dùng nên căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng, liều lượng và hướng dẫn của chuyên gia y tế, đặc biệt nếu đang dùng thuốc hoặc có bệnh lý nền.