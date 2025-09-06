Sai lầm khi uống thuốc khiến thuốc mất tác dụng, thậm chí nguy hiểm tính mạng

Ông Peter Thnoia, dược sĩ thuộc nhà thuốc trực tuyến PillTime ở Anh cho biết: “Nhiều người không đọc kỹ hoặc không tuân thủ đúng hướng dẫn kèm theo thuốc và điều đó ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Chỉ cần uống sai thời điểm, hoặc không kèm thức ăn khi cần cũng đủ làm giảm tác dụng, thậm chí gây hại cho sức khỏe”.

Theo ông, để thuốc phát huy hiệu quả tối đa, điều quan trọng là phải hình thành thói quen uống thuốc cố định và hiểu rõ cách dùng từng loại thuốc.

Những sai lầm phổ biến khi uống thuốc

- Thuốc hạ mỡ máu: Nên uống vào buổi tối vì thời điểm này gan sản sinh cholesterol nhiều nhất. Tuy nhiên, nhiều người lại uống vào buổi sáng chỉ vì tiện uống cùng thuốc khác.

- Thuốc sắt: Cần uống khi bụng rỗng, tốt nhất là buổi sáng trước bữa ăn, vì sữa, trà, cà phê sẽ cản trở quá trình hấp thụ sắt.

- Thuốc tuyến giáp: Uống vào buổi sáng, trước ăn ít nhất 30 phút. Tuyệt đối không uống cùng lúc với thuốc sắt hoặc canxi vì sẽ làm giảm tác dụng.

- Thuốc giảm đau thông thường: Nên dùng cùng bữa ăn hoặc với sữa để tránh kích ứng dạ dày.

- Thuốc ADHD dạng kích thích: Nếu uống quá muộn trong ngày có thể gây mất ngủ, do đó cần uống vào buổi sáng.

Thuốc chỉ hiệu quả khi uống đúng cách

Ông Thnoia nhấn mạnh: “Chỉ cần thay đổi nhỏ trong thói quen uống thuốc đã tạo nên sự khác biệt lớn. Thuốc chỉ thật sự hiệu quả khi được dùng đúng cách”.

Đồng quan điểm, Leighton Humphreys, Giám đốc điều hành PillTime cho biết dịch vụ chia thuốc theo liều có thể giúp bệnh nhân đang phải uống nhiều loại thuốc trong ngày tránh nhầm lẫn. Thuốc sẽ được chia sẵn thành từng túi nhỏ, ghi rõ liều lượng, ngày giờ uống.

Không chỉ thuốc kê đơn, việc lạm dụng vitamin và khoáng chất cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Bác sĩ dinh dưỡng Rachel Woods cảnh báo: Uống quá nhiều thực phẩm bổ sung có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, thậm chí làm yếu xương, gây dị tật bẩm sinh.

Trường hợp nặng, bổ sung quá liều còn có thể gây tổn thương gan, tim, thận, thậm chí tử vong.