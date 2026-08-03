Loại thịt nên hạn chế ăn kẻo rước bệnh vào người

Thịt chế biến sẵn

Báo điện tử VTV News dẫn nguồn Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, các sản phẩm thịt chế biến sẵn như thịt hun khói, xúc xích, giăm bông, lạp xưởng nguy cơ gây ung thư ruột và các loại thịt đỏ cũng có thể gây ra hậu quả tương tự.

WHO khuyến cáo điều chỉnh việc tiêu thụ các sản phẩm này nhằm giảm các nguy cơ gây ung thư ruột kết và trực tràng. Tuy nhiên, vấn đề chính thường nằm ở khâu chế biến thịt, không phải loại thịt được sử dụng. Theo đó giai đoạn xử lý hoặc bảo quản bằng nitrat và nitrit có thể tạo ra những hóa chất gây ung thư trong thực phẩm.

Bên cạnh đó, nấu thịt ở nhiệt độ cao làm sản sinh thêm chất gây ung thư, khi thịt tiếp xúc với các bề mặt nóng. Ngoài ra, tất cả các loại thịt chế biến chứa nhiều natri. Lượng natri dư thừa làm tăng nguy cơ cao huyết áp và tim mạch.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã phân loại thịt chế biến sẵn như thịt nguội, thịt xông khói (bacon), xúc xích và hot dog là chất gây ung thư nhóm 1.

Thịt đóng hộp cũng làm tăng tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và suy giảm trí nhớ. Nghiên cứu năm 2021 thực hiện ở Anh cho thấy, mỗi 25g thịt chế biến sẵn được bổ sung trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể làm gia tăng khả năng mắc bệnh Alzheimer lên 52%.

Thịt nướng

Thịt nướng bằng lửa, than, hoặc nướng trong lò, quay, đều có hại cho sức khỏe. Khi nướng thịt trên than ở nhiệt độ 500 - 600 độ C, những giọt mỡ chảy xuống than hồng hình thành các phân tử hydrocarbon thơm đa vòng, là những chất gây ung thư.

Trong lò, ở nhiệt độ 80 - 100 độ C, chất creatine trong thịt sẽ trở thành amin thơm dị vòng (HCA). Chất này khi vào tới gan sẽ biến thành chất độc, sau đó đi xuống ruột, tạo ra nguy cơ ung thư đại tràng, ung thư gan.

Theo tờ Tân Hoa Xã (Trung Quốc), không ít nghiên cứu khoa học cho biết, những trẻ em dưới 10 tuổi sử dụng món cá muối thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng khi trưởng thành cao hơn người bình thường.

Ngoài ra, họ còn cho rằng chỉ cần ăn một kg cá muối mặn kiểu Trung Quốc cũng độc ngang với việc hút 250 điếu thuốc.

Thịt nướng bằng lửa, than, hoặc nướng trong lò, quay, đều có hại cho sức khỏe.

Khi đi vào cơ thể, nitrite có thể phản ứng với protein amin tạo thành nitrosamine. Nitrosamine là chất gây ung thư cực mạnh và là một trong 4 hóa chất gây ô nhiễm chính trong thực phẩm, có thể làm tăng nguy cơ hình thành các khối u ở hệ tiêu hóa.

Dù đây là thực phẩm mà IARC phân loại khả năng gây ung thư nhưng nguy cơ gây bệnh như thế nào còn phụ thuộc vào liều lượng, khẩu phần mỗi người tiêu thụ. Mọi người vẫn có thể ăn nhưng nhất định phải hạn chế vì dù sao cá muối cũng chứa nhiều natri, tốt nhất nên lựa chọn các loại cá tươi.

Đồ uống có chứa đường

Việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường sẽ khiến bạn dễ bị thừa cân, béo phì và tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống quá nhiều đồ uống có đường làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết.

Việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường sẽ khiến bạn dễ bị thừa cân, béo phì và tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Vì vậy, hãy thử thay thế đồ uống có đường bằng các thức uống khác lành mạnh hơn như: nước chanh hoặc nước có ga.

Các loại thịt đỏ chế biến sẵn

Các loại thịt đỏ chế biến sẵn được WHO xếp vào danh mục tác nhân nguy cơ gây ung thư nhóm 1 – được coi là nguy hiểm hơn nhóm 2A bao gồm thịt đỏ chưa chế biến, bởi thịt chế biến sẵn còn có chứa thành phần nitrate, nitrite và muối là những yếu tố được cho là có thể trực tiếp gây ung thư khi lạm dụng.

Thịt đỏ là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng như protein, sắt, kẽm và vitamin B12. Tuy nhiên, theo WCRF, chúng ta không cần phải ăn thịt đỏ mỗi ngày. WCRF khuyên mọi người nên giới hạn lượng thịt đỏ ăn vào ở mức 3 phần mỗi tuần (350-500 g khi nấu chín). Tốt nhất nên chọn thịt nạc thay vì thịt mỡ.