Bé trai 4 tuổi suy gan cấp, phải lọc máu liên tục vì được cho uống paracetamol hạ sốt 3 tiếng/lần

Ngộ độc paracetamol vì dùng thuốc hạ sốt quá liều

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố vừa điều trị thành công một trường hợp ngộ độc paracetamol rất nặng ở bé trai N.T.T. (4,5 tuổi, nặng 17 kg, ngụ Tây Ninh).

Theo người nhà, trẻ sốt liên tục trong ba ngày, kèm đau bụng và nôn ói nhưng không tiêu chảy. Gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà, trong đó có thuốc hạ sốt paracetamol hàm lượng 325 mg. Do thấy trẻ sốt cao kéo dài, người nhà liên tục cho uống thuốc khoảng 3 tiếng một lần, nhiều lần liên tiếp, với tổng liều lên tới khoảng 210 mg/kg, vượt xa ngưỡng an toàn.

Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng lơ mơ, ngủ gà, SpO₂ chỉ còn 90-91%, da và kết mạc mắt vàng. Kết quả xét nghiệm cho thấy gan bị tổn thương nghiêm trọng với chỉ số men gan AST hơn 4.200 U/L, ALT gần 2.840 U/L, kèm rối loạn đông máu nặng và tăng amoniac máu, biểu hiện của suy gan cấp.

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ ngộ độc paracetamol, suy gan cấp và theo dõi nhiễm trùng huyết.

Ảnh: BVCC

Thay huyết tương, lọc máu liên tục để cứu trẻ ngộ độc paracetamol

Ngay sau khi xác định tình trạng bệnh, ê-kíp điều trị khẩn trương triển khai nhiều biện pháp hồi sức tích cực. Trẻ được hỗ trợ hô hấp bằng thở oxy, đặt nội khí quản thở máy, truyền dịch chống sốc, sử dụng thuốc vận mạch, chống phù não, kháng sinh, điều chỉnh rối loạn điện giải và kiềm toan.

Song song đó, các bác sĩ truyền thuốc giải độc gan N-acetylcysteine (NAC) và tiến hành thay huyết tương kết hợp lọc máu liên tục trong ba đợt nhằm loại bỏ độc chất, hỗ trợ chức năng gan.

Sau hơn hai tuần điều trị tích cực, sức khỏe trẻ cải thiện rõ rệt. Tình trạng vàng da, vàng mắt biến mất, chức năng gan dần trở về bình thường, trẻ tỉnh táo, được cai máy thở và tự thở khí trời.

Bác sĩ cảnh báo cách dùng thuốc hạ sốt để tránh ngộ độc paracetamol

Qua trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không tự ý tăng liều hoặc rút ngắn khoảng cách giữa các lần dùng thuốc hạ sốt cho trẻ.

Paracetamol chỉ nên sử dụng khi trẻ sốt từ 38,5 độ C trở lên, với liều 10-15 mg/kg/lần, khoảng cách giữa hai lần uống ít nhất 4-6 giờ và tổng liều tối đa trong 24 giờ không vượt quá 60 mg/kg.

Bên cạnh việc dùng thuốc đúng cách, cha mẹ nên cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, chất liệu cotton, bổ sung đủ nước và theo dõi sát diễn biến bệnh. Nếu trẻ sốt kéo dài trên 24-48 giờ hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như li bì, nôn nhiều, co giật, khó thở..., cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, không nên tự ý mua hoặc phối hợp nhiều loại thuốc hạ sốt tại nhà.