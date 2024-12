Cấp cứu người đàn ông tự bẻ gãy 'cậu nhỏ' trong đêm

Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc - Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ vừa cấp cứu thành công trường hợp gãy dương vật phức tạp do bệnh nhân tự bẻ gãy tại nhà.

Khai thác lời kể của người bệnh và người nhà người bệnh, trước khi vào viện 3 giờ, bệnh nhân nam 39 tuổi tự bẻ dương vật khi đang cương cứng. Sau khi bẻ, bệnh nhân thấy sưng đau, bầm tím dương vật, chảy máu đỏ tươi qua miệng sáo nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu.

Tiếp nhận tại khoa, các bác sĩ thấy bệnh nhân đã sưng nề, bầm tím dương vật, các bộ phận vùng bìu, tinh hoàn không có gì bất thường. Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh gãy dương vật và tụ máu dưới dương vật, bệnh nhân được chẩn đoán rách thể hang, thể xốp do tự bẻ, được mổ chỉ định để cấp cứu.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Phúc nhận định, đây là trường hợp gãy dương vật phức tạp, bệnh nhân rách cả thể hang và thể xốp. Ê-kíp phẫu thuật đã phải lấy máu tụ, khâu lại thể hang và thể xốp trong vòng 90 phút.

Mặc dù ca phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân vẫn có nguy cơ đối mặt với các biến chứng như:Cong dương vật: Gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng tới chức năng sinh lý.Hẹp niệu đạo: Khó khăn trong việc đi tiểu.Rối loạn cương dương: Ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân gãy dương vật hàng đầu ở Việt Nam là do thói quen tự bẻ dương vật bằng tay khi đang cương cứng. Nam giới trong độ tuổi 20 - 40 tuổi có hành vi quan hệ tình dục mạnh, thô bạo có nguy cơ gãy dương vật cao hơn so với nhóm 40 - 50 tuổi. Một số trường hợp hiếm gặp là do tai nạn, va đập khi dương vật đang cương cứng, bác sĩ Phúc cho biết thêm.

Bác sĩ Phúc khuyến cáo, nam giới nên hạn chế thủ dâm và từ bỏ thói quen bẻ dương vật của mình. Khi quan hệ thì nên lựa chọn tư thế an toàn, phù hợp, tránh hành vi quan hệ thô bạo. Nếu thấy dương vật sưng đau, bầm tím thì nên nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nam học để được bác sĩ can thiệp, tránh những biến chứng sau này.