Loại quả mùa hè được chuyên gia Mỹ đánh giá cao, bán đầy chợ Việt, ăn đúng cách mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, sống thọ

Vải thiều là loại trái cây quen thuộc của mùa hè, được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thơm đặc trưng. Không chỉ hấp dẫn về hương vị, vải còn chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và khoáng chất có lợi cho cơ thể.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo ăn vải không đúng cách hoặc ăn quá nhiều có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt ở người mắc bệnh đái tháo đường.

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Vải thiều chứa nhiều dưỡng chất có lợi

Dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, nhiều nghiên cứu từ châu Âu và Mỹ cho thấy vải thiều là loại trái cây giàu dưỡng chất. Các chuyên gia dinh dưỡng của Cleveland Clinic (Mỹ) nhận định vải chứa hàm lượng vitamin C cao cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa thực vật như epicatechin và rutin, giúp chống lại stress oxy hóa và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Theo dữ liệu từ Healthline, 100 g vải tươi cung cấp khoảng 66 calo, đồng thời là nguồn vitamin C, kali và đồng khá dồi dào. Các nhà khoa học cũng ghi nhận vải chứa nhiều polyphenol chống oxy hóa hơn một số loại trái cây phổ biến khác.

Một tổng quan khoa học được công bố trên cơ sở dữ liệu y sinh học PubMed cho thấy 100 g vải tươi chứa khoảng 72 mg vitamin C, tương đương phần lớn nhu cầu vitamin C hằng ngày của người trưởng thành.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), trong y học cổ truyền, quả vải còn gọi là lệ chi. Phần cùi vải có vị ngọt, được cho là có tác dụng ích tâm, bổ huyết. Hạt vải cũng là một vị thuốc được sử dụng từ lâu đời, có vị ngọt chát, tính ôn.

Thời điểm ăn vải tốt nhất trong ngày

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, vải thiều cũng chứa lượng carbohydrate tương đối cao nên cần được sử dụng hợp lý.

Các chuyên gia khuyến nghị thời điểm thích hợp nhất để ăn vải là vào buổi sáng hoặc giữa buổi sáng. Đây là lúc cơ thể có thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn và sử dụng nguồn năng lượng từ trái cây tốt hơn.

Khi ăn, nên lựa chọn những quả đã chín hoàn toàn. Không nên ăn vải còn xanh và tuyệt đối không ăn hạt vải.

Ăn bao nhiêu vải là đủ?

Ăn quá nhiều vải trong thời gian ngắn có thể gây nóng trong, rát lưỡi, khó chịu hoặc buồn nôn ở một số người.

Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, lượng phù hợp thường khoảng 10-12 quả mỗi ngày. Người mắc bệnh đái tháo đường nên hạn chế hơn, khoảng 6-8 quả mỗi ngày và cần theo dõi đường huyết.

Các chuyên gia cũng khuyến khích ăn vải tươi thay vì sử dụng nước vải đóng hộp bởi sản phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều đường và chất bảo quản.

Ảnh minh họa.

3 điều cần tránh khi ăn vải

Không ăn vải khi bụng đói

Ăn vải lúc đói có thể làm tăng tiết insulin, khiến đường huyết giảm nhanh ở một số người, gây cảm giác mệt mỏi, bủn rủn chân tay hoặc vã mồ hôi.

Tốt nhất nên ăn vải sau bữa ăn hoặc dùng như món tráng miệng khi cơ thể đã được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng.

Không ăn quá nhiều

Vải có vị ngọt đậm và hàm lượng đường tự nhiên khá cao. Việc ăn quá nhiều không chỉ dễ gây nóng trong mà còn làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể.

Do đó, không nên ăn vải liên tục trong ngày hoặc thay thế hoàn toàn các loại trái cây khác.

Không ăn vải xanh

Vải chưa chín hoàn toàn có thể chứa hypoglycin A - một hợp chất được ghi nhận có khả năng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất glucose của cơ thể, làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết.

Vì vậy, chỉ nên ăn vải đã chín kỹ và có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Ai cần thận trọng khi ăn vải?

Người mắc đái tháo đường, tiền đái tháo đường, trẻ nhỏ hoặc người có cơ địa dễ bị nóng trong nên kiểm soát lượng vải tiêu thụ mỗi ngày.

Dù là loại trái cây giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, vải thiều vẫn cần được ăn điều độ. Kết hợp vải với chế độ ăn cân đối, đa dạng các loại rau xanh và trái cây khác sẽ giúp tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng mà không làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.