Những người không nên ăn cơm rượu nếp

Cơm rượu nếp là món ăn truyền thống được làm từ nếp cẩm hoặc nếp cái hoa vàng thông qua quá trình lên men tự nhiên. Theo chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Thị Thu Huyền, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, ở miền Bắc, cơm rượu thường được chế biến từ gạo lứt nếp hoặc nếp cẩm, giữ lại lớp cám và vỏ lụa trước khi ủ với men rượu. Trong khi đó, người miền Trung và miền Nam thường sử dụng gạo nếp trắng kết hợp với men rượu hoặc men ngọt.

Không chỉ là món ăn quen thuộc trong nhiều dịp lễ tết, cơm rượu nếp còn cung cấp tinh bột, vitamin nhóm B và các hợp chất chống oxy hóa anthocyanin có lợi cho sức khỏe.

Cơm rượu nếp chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và lợi khuẩn có lợi cho đường ruột. (Ảnh minh hoạ: Như Loan)

Lợi ích của cơm rượu nếp

Kích thích tiêu hóa

Một trong những lợi ích nổi bật của cơm rượu là hỗ trợ hệ tiêu hóa. Trong quá trình lên men, vi khuẩn lactic chuyển hóa tinh bột thành đường, tạo nên hương vị chua ngọt đặc trưng. Quá trình này góp phần cải thiện hoạt động của đường ruột, hỗ trợ giảm táo bón và hạn chế một số rối loạn tiêu hóa.

Các chất xơ cùng axit hữu cơ hình thành trong quá trình lên men cũng giúp giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu. Với những người ăn uống kém ngon miệng hoặc tiêu hóa chậm, một lượng nhỏ cơm rượu có thể góp phần kích thích nhu động ruột và cải thiện cảm giác thèm ăn.

Hỗ trợ chức năng gan

Theo chuyên gia dinh dưỡng, dù đồ uống có cồn gây hại cho gan khi sử dụng quá mức, cơm rượu nếp lại chứa hàm lượng cồn thấp cùng nhiều vitamin như B và E. Những dưỡng chất này tham gia vào quá trình chống oxy hóa, hỗ trợ chức năng gan và góp phần tăng cường khả năng đào thải các chất có hại ra khỏi cơ thể.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Nhờ được tạo thành từ quá trình lên men, cơm rượu còn giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Người gặp các vấn đề như khó tiêu, táo bón hoặc hội chứng ruột kích thích có thể sử dụng món ăn này với lượng phù hợp, kết hợp cùng rau xanh và trái cây để đa dạng nguồn chất xơ cho hệ tiêu hóa.

Lưu ý khi ăn cơm rượu nếp

Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo cơm rượu nếp không nên được sử dụng thường xuyên hoặc ăn với số lượng lớn. Thời điểm phù hợp nhất là sau bữa sáng. Ăn khi bụng đói có thể làm tăng tiết axit dạ dày do vị chua của món ăn, từ đó gây ợ hơi, ợ chua hoặc làm nặng thêm tình trạng viêm loét dạ dày.

Một lưu ý khác là cơm rượu càng được ủ lâu thì quá trình lên men càng mạnh, khiến nồng độ cồn tăng lên. Việc ăn quá nhiều có thể gây cảm giác lâng lâng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đặc biệt không phù hợp trước khi điều khiển phương tiện giao thông.

Ngoài ra, cơm rượu nếp chứa lượng đường khá cao. Trung bình một kg gạo nếp có thể tạo ra khoảng 1,2-1,4 kg thành phẩm sau khi lên men. Vì vậy, người mắc đái tháo đường chỉ nên ăn tối đa khoảng 50 g mỗi lần. Nếu dùng ngay sau bữa ăn chính, cần giảm bớt khoảng một phần ba lượng cơm trong khẩu phần để tránh làm tăng đường huyết.

Trẻ nhỏ, người có bệnh lý dạ dày, cơ địa dị ứng hoặc mắc bệnh chàm cũng không nên ăn nhiều cơm rượu nếp, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng bức, bởi món ăn này có thể khiến các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.