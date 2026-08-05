15 mâm cơm cho nửa tháng, khỏi đau đầu nghĩ 'hôm nay ăn gì'

Vũ Thu Hương, sinh năm 1985, hiện kinh doanh tại Hà Nội, có niềm yêu thích với bếp núc, nấu ăn và chăm sóc gia đình.

Dù thường xuyên vào bếp, chị cho biết cũng có lúc đứng tần ngần trước tủ lạnh hoặc đi chợ mà chưa nghĩ ra hôm nay nên ăn món gì.

Để tránh mất nhiều thời gian lên thực đơn, chị thường chụp và lưu lại những mâm cơm đã nấu. Khi cần đổi bữa, chị xem lại, thay một vài nguyên liệu hoặc chọn cách chế biến khác để tạo cảm giác mới mẻ mà không phải nghĩ nhiều.

Các mâm cơm của chị được chuẩn bị cho 5 người lớn và hai trẻ em. Khi lên thực đơn, chị cân đối lượng thức ăn theo số người, ưu tiên thực phẩm đúng mùa, có mức giá hợp lý và hạn chế mua dư gây lãng phí.

Thay vì mua thực phẩm cho cả tuần, chị Hương thường chỉ mua đủ dùng trong một đến hai ngày để nguyên liệu luôn tươi. Tùy thời tiết, khẩu vị và những thực phẩm sẵn có, chị linh hoạt thay đổi món.

Theo chị, cách làm này giúp mâm cơm vẫn đa dạng, ngon miệng nhưng không tốn kém. "Mình tính mỗi mâm khoảng 150.000 - 200.000 đồng, nấu vừa đủ, đổi món linh hoạt là vừa ngon vừa tiết kiệm", chị nói.

Chị Hương lựa chọn giới thiệu mỗi ngày một mâm cơm tối bởi đây thường là thời điểm các thành viên có mặt đông đủ, cùng quây quần sau một ngày học tập và làm việc. Bộ 15 mâm cơm vì thế có thể trở thành gợi ý thực đơn cho nửa tháng.

Chị mong những bữa cơm mình chia sẻ có thể giúp các bà nội trợ rút ngắn thời gian nghĩ món và nấu nướng, từ đó có thêm thời gian dành cho gia đình trong khi chồng con vẫn được ăn ngon.

Mâm cơm đổi vị với bắp bê cuộn hấp ăn cùng bánh tráng, rau thơm, khế, chuối xanh và mắm nêm. Bữa ăn thêm phong phú với bê xào sả ớt, canh bò nấu khế chua cùng nem chua.

Những món quen thuộc như cá kho tiêu, chân giò luộc, canh mọc cà chua và mướp xào tôm tạo nên mâm cơm đủ chất, dễ ăn.

Mâm cơm gồm vịt quay, tôm hấp, chả giò, chả mực chiên và canh sườn nấu rau củ. Chị Hương kết hợp nhiều món để cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều có lựa chọn phù hợp.

Cá kho tiêu, thịt bò xào ớt chuông, canh bầu nấu tôm và cà pháo ngâm chua tạo nên mâm cơm đủ vị, kết hợp giữa món đậm đà và thanh mát.

Mâm cơm với canh cà chua nấu ốc, nem rán, rau sống ăn kèm, dưa chuột muối và cơm đậu. Chị chuẩn bị thêm đu đủ chín tráng miệng để bữa ăn cân bằng và thanh mát.

Canh bầu nấu tôm, má heo nướng, gỏi bò chua ngọt và cá cơm rim mè tạo nên mâm cơm đủ vị.

Mâm cơm ngày hè đặc trưng với tôm rim thịt, đậu phụ rán, canh hoa thiên lý nấu cua, cơm đậu, cà muối và chuối tráng miệng.

hỉnh thoảng có khách hoặc cuối tuần sum họp, chị Hương đổi vị với mâm hải sản gồm tôm hùm, cua hấp, gà luộc, gỏi gà, rau củ luộc.