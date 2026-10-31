Nhân viên y tế bị tố tiêm nhầm sữa vào tĩnh mạch khiến bé 4 tháng tử vong

Bé Miguel Angelo Barbosa nhập viện hôm 11/10 và được chẩn đoán viêm tiểu phế quản sau khi được đưa đến bệnh viện Memorial de Goiana trong tình trạng khó thở. Những ngày sau đó, sức khỏe của Miguel có dấu hiệu cải thiện, vì thế gia đình hy vọng bé sớm được xuất viện.

Bé được truyền thuốc và dịch qua đường tĩnh mạch ở cổ, trong khi sữa được đưa vào cơ thể qua một ống nuôi ăn riêng đặt ở mũi. Miguel được dì Meyre Gabriela da Silva chăm sóc do mẹ bé đang hồi phục sau ca phẫu thuật cấp cứu cắt ruột thừa.

Meyre kể, khoảng 4h ngày 20/10, cô vào nhà vệ sinh khi Miguel đang ngủ. Cô tin sự cố xảy ra trong khoảng thời gian ngắn vắng mặt này.

Cô nhớ lại: "Khi trở ra, tôi đắp chăn lại cho bé vì trời lạnh. Sau đó, bé bắt đầu khóc, phát ra âm thanh lạ rồi tím tái toàn thân. Bé dần mất ý thức, miệng chuyển sang màu xám. Tôi lập tức gọi người đến giúp. Khi bật đèn, tôi phát hiện đường truyền tĩnh mạch bị nối sai cách".

Đội ngũ y tế đã nỗ lực cấp cứu cho bé hơn một giờ nhưng không thành công.

Bé Miguel Angelo Barbosa khi điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Newsflash

Gia đình tin nhân viên y tế đã nối nhầm túi sữa vào đường truyền tĩnh mạch thay vì ống nuôi ăn. Meyre cho biết hai ống được đặt ở hai bên cơ thể bé và có hình dáng khác nhau. Ống nuôi ăn qua mũi được cố định bằng băng dính màu xanh, trong khi đường truyền tĩnh mạch thì băng dính trong suốt. Cô cũng nói nhân viên này từng nhiều lần cho Miguel dùng thuốc đúng cách trong các ca trực trước.

Theo Meyre, nhân viên y tế này thừa nhận sai sót khi bị bác sĩ chất vấn, nhưng nói cô chưa bật máy bơm nối với ống nuôi ăn. Tuy nhiên, Meyre khẳng định thiết bị này vẫn đang hoạt động. Cô cũng cáo buộc người này đã rời bệnh viện khi thấy Miguel không có phản ứng với các biện pháp hồi sức.

"Tôi muốn tất cả những người gây ra sai sót phải chịu trách nhiệm và bị xử lý. Chuyện như thế này không bao giờ được phép xảy ra với con tôi hay bất kỳ đứa trẻ nào khác", Jose Marcio, bố Miguel, nói.

Jose cho hay gia đình đã trình báo cảnh sát và cung cấp lời khai phục vụ điều tra. Ngày 21/10, Cảnh sát dân sự bang Pernambuco tiếp nhận vụ việc và điều tra theo hướng án mạng. Phía bệnh viện cho biết đã đình chỉ công tác nhân viên liên quan, đồng thời thành lập nhóm an toàn người bệnh để làm rõ sự việc.

Trong thông cáo, Bệnh viện Memorial de Goiana viết: "Bệnh viện vô cùng lấy làm tiếc về sự cố liên quan đến một bệnh nhi, đồng thời xin gửi lời chia sẻ và cảm thông sâu sắc tới cha mẹ cùng người thân của bé. Trong hơn 30 năm hoạt động, MHG luôn đặt việc thực hành y khoa đúng chuẩn mực lên hàng đầu. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết".

Miguel được an táng hôm 22/10, sau khi thi thể bé được đưa đến Viện Pháp y để kiểm tra.

Theo gia đình, nguyên nhân tử vong chính thức vẫn chưa được xác định. Kết quả giám định bổ sung dự kiến có trong vòng 30 ngày.