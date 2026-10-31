Chỉ cần số CCCD, họ tên để đăng ký hiến tạng: Bộ Y tế chỉ đạo “nóng”

Tối 30/10, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã lên tiếng thông tin sau một số thông tin lan truyền về việc chỉ cần dùng số căn cước công dân và tên của một người là đăng ký thành công việc hiến mô, tạng.

"Ngay trong sáng cùng ngày khi nắm được thông tin tôi đã chỉ đạo Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người xử lý" - vị lãnh đạo này cho hay.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền câu chuyện một người dân truy cập website của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và thử sử dụng số căn cước công dân cùng họ tên của người khác để đăng ký hiến tạng. Đáng chú ý, thao tác này vẫn được hệ thống chấp nhận và đăng ký thành công.

Trước đó, người dân vào website của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, dùng số căn cước công dân và tên của một người đăng ký thử và đã đăng ký thành công. Ảnh chụp màn hình

Theo phản ánh, quá trình đăng ký không yêu cầu xác thực thông tin cá nhân như số căn cước công dân, số điện thoại hay email có chính chủ hay không. Người đăng ký chỉ cần điền thông tin là có thể hoàn tất thủ tục. Thậm chí, hệ thống còn cho phép lựa chọn nhận thẻ chứng nhận đăng ký hiến tạng dưới dạng điện tử hoặc thẻ cứng.

Trước thực tế này, nhiều người đặt câu hỏi vì sao quy trình đăng ký hiến tạng lại dễ dàng đến vậy, trong khi không có bước xác thực thông tin để bảo đảm người đăng ký chính là chủ nhân của số căn cước công dân được cung cấp. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày, họ bất ngờ phát hiện mình có tên trong danh sách đăng ký hiến tạng dù bản thân chưa từng thực hiện đăng ký hay có nguyện vọng hiến tạng?

Liên quan đến vấn đề này, sáng 30/10, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cho biết bản chất của bước này là ghi nhận nguyện vọng của công dân. Người đăng ký chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân cơ bản để cập nhật vào danh sách vận động hiến tặng. Thủ tục này được thực hiện trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, miễn phí và không kèm theo yêu cầu khám sức khỏe hay xét nghiệm tại thời điểm đăng ký.

Chiều 30/11, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người bất ngờ thông báo tạm dừng tiếp nhận đăng ký hiến mô tạng. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, thực tế lấy tạng cực kỳ ngặt nghèo. Việc lấy mô, tạng không căn cứ vào mỗi chiếc thẻ đăng ký. Khi một người qua đời hoặc chết não, các cơ sở y tế phải tuân thủ quy trình chuyên môn rất nghiêm ngặt và bắt buộc phải có sự đồng ý, xác nhận từ gia đình, người thân theo quy định pháp luật.

Thứ 2, việc lấy mô tạng không quá dễ dãi. Do đó, thủ tục đăng ký đơn giản nhằm khuyến khích lòng nhân ái, trong khi khâu thực hiện thực tế lại có nhiều tầng bảo vệ về pháp lý và đạo đức để tránh ép buộc hay trục lợi.

Người dân cần tránh tâm lý hoang mang, nhạy cảm quá mức. Nhiều người lo ngại rằng có thẻ hiến tạng thì khi gặp tai nạn sẽ bị "lấy tạng sớm" là hiểu chưa đúng. Y học có quy chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt để xác định chết não hoặc chết tuần hoàn, đồng thời gia đình luôn có quyền quyết định cuối cùng.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPH.CM) thực hiện ghép thận cho bé trai 14 tuổi, tháng 3/2026. Ảnh: BVCC

Điều quan trọng nhất khi quyết định đăng ký hiến mô, tạng là mỗi người cần chia sẻ nguyện vọng và nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ các thành viên trong gia đình. Bởi khi người thân thấu hiểu và ủng hộ, tâm nguyện hiến tặng cao đẹp ấy mới có cơ hội được thực hiện khi cần thiết.

Quy trình xác định chết não ở người hiến tạng được thực hiện rất nghiêm ngặt, chặt chẽ. Việc chẩn đoán phải trải qua đủ 3 lần đánh giá và được cả 7 thành viên trong hội đồng xác nhận. Chỉ cần một lần đánh giá hoặc một thành viên không đồng ý thì người đó sẽ không được kết luận chết não.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, chiều 30/10, website Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người bất ngờ thông báo tạm dừng tiếp nhận đăng ký hiến mô tạng.

“Hiện tại chúng tôi đang tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới để rà soát và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chức năng đăng ký sẽ sớm được mở lại. Rất mong bạn thông cảm và quay lại sau!” – thông báo nêu rõ. Cùng với đó, website của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cũng tạm thời không truy cập được.