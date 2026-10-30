Hai người ở Cà Mau mắc não mô cầu, một ca tử vong

Cùng ngày, đoàn công tác của Viện Pasteur TP HCM phối hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới làm việc với lãnh đạo xã Sông Đốc, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Các chuyên gia y tế đánh giá quy trình phát hiện ca bệnh, cách ly, kiểm soát nguồn lây trong cộng đồng, phác đồ điều trị và công tác chống lây nhiễm chéo tại bệnh viện.

Bệnh nhân nữ tử vong, cư trú tại ấp Tân Hòa, là trường hợp tử vong thứ hai tại tỉnh này trong năm nay do não mô cầu. 22 người tiếp xúc gần với bệnh nhân được cấp thuốc kháng sinh uống chặn mầm bệnh và tự theo dõi sức khỏe trong 10 ngày. Hiện nhóm người này sức khỏe ổn định, không ai phát sốt.

Người mắc bệnh thứ hai, nữ 33 tuổi, ngụ ấp Rạch Dinh, khởi phát triệu chứng từ ngày 25/10, hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. 4 người thân của bệnh nhân này đã được uống kháng sinh dự phòng. Lực lượng chức năng phun hóa chất khử khuẩn Cloramin B toàn bộ khu vực nhà ở của bệnh nhân vào đêm 27/10.

Nhằm dập tắt nguy cơ bùng phát cộng đồng, ngành y tế cùng chính quyền cơ sở tiếp tục tiêu độc khử trùng môi trường sống quanh các ổ dịch, theo dõi sát những người tiếp xúc trực tiếp các bệnh nhân. Nhân viên y tế đến từng hộ dân hướng dẫn biện pháp phòng ngừa lây nhiễm qua giọt bắn đường hô hấp, khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, tránh chủ quan.

Từ đầu năm đến nay, khu vực phía Nam ghi nhận 42 ca não mô cầu, 7 người tử vong, tăng so với 39 ca năm 2025 và 12 ca năm 2024. Nguyên nhân gia tăng hiện chưa rõ, song các chuyên gia cho rằng có thể do năng lực xét nghiệm phát hiện bệnh được cải thiện, sự lưu hành đồng thời của các tác nhân gây bệnh đường hô hấp ở môi trường sinh hoạt đông đúc.

Vi khuẩn não mô cầu xâm nhập cơ thể gây nhiễm trùng cấp tính với tốc độ chuyển nặng rất nhanh. Bệnh nhân đối diện nguy cơ mất mạng hoặc chịu tổn thương não vĩnh viễn nếu bác sĩ không can thiệp sớm. Chứng bệnh này lây lan quanh năm tại Việt Nam, tăng mạnh vào giai đoạn thu, đông và xuân.

Người dân chủ động phòng bệnh bằng việc giữ sạch thân thể, vệ sinh nơi ở và đeo khẩu trang. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng gáy hay nổi các đốm đỏ xuất huyết dưới da, người bệnh cần tới ngay cơ sở y tế để thăm khám.