Bác sĩ cảnh báo 3 bất thường ở móng tay báo hiệu thận kêu cứu

Móng Lindsay, hay móng bán phần, biểu hiện qua tình trạng nửa gốc móng mang sắc trắng đục trong khi nửa ngọn móng chuyển màu nâu đỏ hoặc hồng thẫm, tạo ranh giới ngang phân định rõ rệt. Vùng đổi màu ở đầu ngón giữ nguyên sắc thái khi thăm khám bằng nghiệm pháp ấn đè.

Nghiên cứu của chuyên gia P.G. Lindsay công bố trên tạp chí y khoa Archives of Internal Medicine năm 1967 ghi nhận tỷ lệ xuất hiện tổn thương này tập trung chủ yếu ở nhóm bệnh nhân suy thận mạn tiến triển và hội chứng ure huyết cao.

Tình trạng phù nề mô đệm giường móng kết hợp ức chế tăng sinh mao mạch gây ra sắc nhợt nhạt ở gốc móng, trong khi nồng độ ure huyết tăng cao kích thích lắng đọng sắc tố melanin hoặc làm giãn mạch máu vi tuần hoàn vùng ngọn móng.

Đường rãnh Beau biểu hiện bằng các rãnh lõm ngang chạy suốt chiều rộng thân móng, tịnh tiến dần ra ngoài theo tốc độ mọc tự nhiên của phiến sừng. Dấu hiệu này ghi dấu thời điểm ma trận móng ngừng phân bào tạm thời do cơ thể trải qua biến cố chuyển hóa nặng.

Ngón tay có đường Beau (Beau’s line). Ảnh: Lynn McCleary

Đợt suy giảm chức năng lọc đột ngột, hội chứng tăng ure huyết cấp tính hoặc tình trạng toan chuyển hóa làm gián đoạn chu trình tổng hợp keratin. Khi rối loạn nội môi được kiểm soát, ma trận móng tái khởi động quá trình tăng sinh, để lại khiếm khuyết cấu trúc dạng rãnh trũng cố định trên bề mặt.

Móng Terry đặc trưng bởi diện mạo trắng đục chiếm gần trọn giường móng, xóa mờ ranh giới liềm móng sinh lý và chỉ chừa lại một dải hẹp màu hồng ở bờ tự do.

Ở bệnh nhân thận mạn tính, tổn thương này thường xuất phát từ hội chứng thiếu máu do thận suy giảm tiết hormone erythropoietin, hoặc tình trạng mất protein qua màng lọc vi cầu thận gây hạ albumin huyết tương nặng.

Áp lực keo sụt giảm kích thích mô liên kết dưới giường móng tăng sinh xơ hóa, thu hẹp hệ mao mạch nuôi dưỡng và biến đổi độ khúc xạ quang học của phiến sừng, tạo nên diện mạo mờ đục đồng nhất.