Quy tắc 2 giờ 'tử thần' khi bảo quản thức ăn thừa

Nhiều gia đình có thói quen nấu một lượng lớn thức ăn như súp, món xào, món hầm hoặc tận dụng thức ăn gọi về để dùng dần trong tuần. Việc này giúp tiết kiệm thời gian, song cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu bảo quản và hâm nóng sai cách.

Theo TS Vanessa Coffman, Giám đốc Liên minh tại tổ chức Stop Foodborne Illness (Mỹ), yếu tố quyết định an toàn thực phẩm không nằm ở số lần hâm nóng, mà phụ thuộc vào tổng thời gian món ăn tiếp xúc với nhiệt độ phòng. Quy trình tính giờ này bắt đầu ngay khi thực phẩm rời khỏi tủ lạnh.

"Việc hâm lại thức ăn thừa nhiều lần không mặc nhiên biến chúng thành món ăn độc hại. Hành động này có thể làm suy giảm chất lượng món ăn, nhưng mối nguy lớn hơn nằm ở thời gian thực phẩm dễ hỏng ở nhiệt độ phòng", chuyên gia nhấn mạnh.

Quy tắc giới hạn 2 giờ

Tiến sĩ Vanessa Coffman cho biết, thực phẩm dễ hư hỏng chỉ được phép để ngoài nhiệt độ phòng tối đa 2 giờ tổng cộng. Nếu nhiệt độ môi trường từ 32 độ C trở lên, mốc thời gian này rút xuống còn 1 giờ.

Khoảng thời gian trên sẽ cộng dồn qua mỗi lần thực phẩm được dọn ra bàn, hâm nóng rồi cất lại vào tủ lạnh. Chẳng hạn, một phần khoai tây nghiền để trên bàn ăn 1 giờ trong bữa tối đã tiêu hao một nửa quỹ thời gian an toàn. Nếu hôm sau món này tiếp tục được mang ra hâm nóng và để ngoài bàn thêm 1 giờ, món ăn đã chạm ngưỡng 2 giờ và bắt buộc phải vứt bỏ.

Việc hâm nóng nhiều lần rất dễ khiến người nội trợ mất kiểm soát tổng thời gian thực phẩm ở ngoài môi trường. Do đó, chuyên gia khuyến nghị giải pháp an toàn là chia nhỏ thức ăn ngay từ đầu, cất phần chưa dùng vào tủ lạnh và chỉ lấy lượng vừa đủ ăn để hâm nóng.

Thời điểm cần vứt bỏ thức ăn thừa

Thực phẩm cần được loại bỏ ngay trong các trường hợp sau:

- Đã tiếp xúc với nhiệt độ phòng quá 2 giờ cộng dồn (hoặc quá 1 giờ nếu nhiệt độ môi trường từ 32 độ C trở lên).

- Đã lưu trữ trong ngăn mát tủ lạnh quá 3 ngày.

- Đối với kem tươi đánh bông tự làm (whipped cream) và các loại nước xốt thịt, thời hạn bảo quản ngăn mát tối đa chỉ là 1 ngày.

Nếu dùng lò vi sóng, người dùng nên đảo đều vài lần trong lúc làm nóng để nhiệt lượng phân bổ đồng đều, tránh tình trạng xuất hiện các vùng chưa đủ nóng. Ảnh minh họa: Popular Science

Cách bảo quản và hâm nóng đúng chuẩn

Để hạn chế vi khuẩn phát triển, TS Vanessa Coffman khuyến cáo người tiêu dùng cần tuân thủ các nguyên tắc:

- Nhiệt độ bảo quản: Duy trì nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh từ 4 độ C trở xuống và ngăn đông từ -18 độ C trở xuống. Khi cất trữ, cần bọc kín và để riêng biệt, tuyệt đối không để thức ăn chín tiếp xúc với thịt gia súc, gia cầm tươi sống nhằm tránh nhiễm khuẩn chéo.

- Nhiệt độ hâm nóng: Khi hâm lại, thức ăn cần đạt mức nhiệt tối thiểu 74 độ C tại phần dày nhất (đo bằng nhiệt kế thực phẩm). Nếu dùng lò vi sóng, người dùng nên đảo đều vài lần trong lúc làm nóng để nhiệt lượng phân bổ đồng đều, tránh tình trạng xuất hiện các vùng chưa đủ nóng.

- Nấu chín kỹ từ đầu: Việc nấu chín kỹ ngay từ lần chế biến đầu tiên đóng vai trò then chốt. Nếu khâu sơ chế và nấu ban đầu không bảo đảm vệ sinh, việc hâm nóng kỹ sau này cũng không thể bảo vệ người dùng khỏi ngộ độc. Nguyên nhân là nhiều loại vi khuẩn đường ruột có khả năng tiết ra độc tố bền nhiệt, không bị vô hiệu hóa dù được đun nấu lại ở nhiệt độ cao.