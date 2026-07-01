Nguy cơ ung thư dạ dày từ 4 thói quen nhiều người mắc phải

Trường hợp của ông Trương, 58 tuổi, người Trung Quốc, là một ví dụ điển hình. Dù đã kiêng hoàn toàn đồ cay suốt hai năm và duy trì chế độ ăn thanh đạm, ông vẫn xuất hiện các triệu chứng đau dạ dày, trào ngược axit và chán ăn. Kết quả thăm khám cho thấy ông mắc viêm teo niêm mạc dạ dày mạn tính, một tình trạng có nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Các bác sĩ cho biết, capsaicin - hoạt chất tạo vị cay trong ớt - chỉ gây kích thích tạm thời lên niêm mạc đường tiêu hóa, tạo cảm giác nóng rát hoặc châm chích nhưng không trực tiếp gây ung thư dạ dày. Với người khỏe mạnh, ăn cay ở mức vừa phải còn có thể kích thích nhu động ruột và cải thiện cảm giác ngon miệng.

Ăn đồ nóng quá thường xuyên gây hại dạ dày. Ảnh: Ban Mai

Nhiều tổ chức y tế quốc tế như Hội Ung thư Mỹ cho biết các yếu tố nguy cơ của ung thư dạ dày gồm nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, thừa cân béo phì và chế độ ăn nhiều thực phẩm ướp muối, chế biến sẵn. Ăn cay không nằm trong danh sách các nguyên nhân chính gây ung thư dạ dày.

Các chuyên gia cảnh báo rằng điều đáng ngại hơn là những thói quen diễn ra hằng ngày, âm thầm làm tổn thương niêm mạc dạ dày:

Ăn uống thất thường, bỏ bữa hoặc ăn quá no: Dạ dày có nhịp sinh học riêng và tiết axit theo chu kỳ. Việc thường xuyên bỏ bữa sáng, để bụng đói kéo dài hoặc ăn quá nhiều trong một lần có thể khiến quá trình tiết axit bị rối loạn, tăng nguy cơ viêm và loét dạ dày.

Thường xuyên ăn uống quá nóng: Thực phẩm hoặc đồ uống ở nhiệt độ quá cao có thể gây tổn thương lặp đi lặp lại cho niêm mạc đường tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu quốc tế ghi nhận việc sử dụng đồ uống nóng trên 65 độ C có liên quan đến nguy cơ cao hơn đối với các tổn thương và ung thư thực quản, do tác động của bỏng nhiệt kéo dài lên niêm mạc.

Thức khuya và lao lực kéo dài: Ban đêm là thời gian cơ thể thực hiện nhiều hoạt động phục hồi, trong đó có quá trình phục hồi niêm mạc dạ dày. Thiếu ngủ kéo dài có thể khiến các tổn thương đường tiêu hóa khó lành hơn.

Căng thẳng, lo âu hoặc thường xuyên tức giận: Hệ tiêu hóa và hệ thần kinh có mối liên hệ chặt chẽ. Stress kéo dài có thể làm rối loạn nhu động dạ dày, ảnh hưởng đến quá trình tiết axit và gây ra nhiều triệu chứng tiêu hóa khó chịu.