Người phụ nữ 39 tuổi không đau bụng vẫn phát hiện ung thư dạ dày, bác sĩ chỉ ra dấu hiệu ít ai ngờ tới

Phát hiện ung thư dạ dày dù không triệu chứng

Mới đây, một phụ nữ 39 tuổi họ Lin tại (Trung Quốc) được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh và không có biểu hiện bất thường về tiêu hóa.

Theo chia sẻ của người bệnh, cô vẫn ăn uống ngon miệng, không đau bụng, không đầy hơi, khó tiêu hay sụt cân. Đáng chú ý, lần khám sức khỏe cách đó 6 tháng cũng không ghi nhận bất thường nào.

Trong đợt kiểm tra định kỳ gần đây, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Huang Chun-wen, Bệnh viện Đại học Y khoa Trung Quốc Hsinchu, phát hiện một vết loét rất nhỏ, kích thước chưa đến 1 cm nằm ở giữa thân dạ dày.

Ban đầu, tổn thương này có hình ảnh khá giống một vết loét lành tính thông thường, thậm chí còn có dấu hiệu đang lành lại. Tuy nhiên, vị trí xuất hiện của vết loét cùng một số đặc điểm bất thường khiến bác sĩ nghi ngờ đây không phải tổn thương thông thường.

Ảnh minh họa.

Phát hiện ung thư dạ dày từ vết loét nhỏ

Theo bác sĩ Huang, các ổ loét lành tính thường xuất hiện ở vùng hang vị - phần dưới của dạ dày. Trong khi đó, tổn thương của bệnh nhân lại nằm ở giữa thân dạ dày.

Ngoài ra, các nếp gấp niêm mạc xung quanh vết loét bị giãn bất thường, bề mặt gồ ghề và không đồng nhất. Đây là những dấu hiệu có thể liên quan đến tổn thương ác tính.

Nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn, bác sĩ chỉ định sinh thiết. Kết quả giải phẫu bệnh xác định người phụ nữ mắc ung thư dạ dày thể biểu mô tế bào vòng (signet ring cell carcinoma) - một trong những dạng ung thư dạ dày có mức độ ác tính cao, khả năng xâm lấn và lan rộng nhanh.

Ung thư dạ dày: Nhiễm vi khuẩn HP là yếu tố nguy cơ đáng chú ý

Điều đáng chú ý là bệnh nhân không hút thuốc lá, không uống rượu bia và không có thói quen sinh hoạt bất thường.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận người bệnh dương tính với vi khuẩn Helicobacter pylori (HP). Đây được xem là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư dạ dày.

Theo các chuyên gia, vi khuẩn HP có thể gây viêm dạ dày mạn tính, làm tổn thương niêm mạc dạ dày và thúc đẩy quá trình hình thành các tổn thương tiền ung thư. Khi kết hợp với yếu tố di truyền hoặc các yếu tố nguy cơ khác, khả năng tiến triển thành ung thư dạ dày sẽ tăng lên đáng kể.

May mắn, khối u được phát hiện ở giai đoạn rất sớm nên người bệnh được chỉ định cắt hớt niêm mạc qua nội soi (ESD). Đây là kỹ thuật giúp loại bỏ hoàn toàn tổn thương ung thư mà không cần phẫu thuật cắt dạ dày, đồng thời bảo tồn chức năng tiêu hóa. Tỷ lệ điều trị thành công ở giai đoạn sớm có thể đạt trên 90%.

Ảnh minh họa.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Theo các chuyên gia, nhiều yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày, bao gồm:

Nhiễm vi khuẩn HP kéo dài; tiền sử gia đình có người mắc ung thư dạ dày; béo phì; tuổi trên 50; từng phẫu thuật dạ dày; hút thuốc lá; chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ muối mặn; thường xuyên sử dụng rượu bia.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy người mang nhóm máu A có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn so với các nhóm máu khác.

Làm gì để phòng ngừa ung thư dạ dày?

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe dạ dày bằng cách duy trì cân nặng hợp lý, ăn nhiều rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ, hạn chế đồ ăn nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn và chất béo bão hòa.

Bên cạnh đó, cần hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá, điều trị triệt để các bệnh lý viêm loét dạ dày và tầm soát vi khuẩn HP khi có chỉ định.

Đặc biệt, những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đường tiêu hóa hoặc có các yếu tố nguy cơ cao nên khám sức khỏe định kỳ và nội soi dạ dày theo khuyến cáo của bác sĩ. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị và tăng đáng kể cơ hội chữa khỏi.