Sốc nhiễm khuẩn nguy kịch vì bỏ thuốc điều trị bệnh đái tháo đường

Tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận không ít bệnh nhân đái tháo đường bị biến chứng nguy kịch vì không tuân thủ phác đồ điều trị, bỏ thuốc hoặc uống thuốc không đều, không đúng liều lượng.

Gần nhất là bệnh nhân T.V.H (nam, 55 tuổi) có tiền sử mắc đái tháo đường típ 2 và tăng huyết áp khoảng 5 năm, kèm suy tuyến thượng thận do thuốc. Do tâm lý lo sợ tác dụng không mong muốn của thuốc, ngại sử dụng insulin, đồng thời nghe theo những phương pháp điều trị truyền miệng chưa được kiểm chứng, người bệnh đã không tuân thủ điều trị, không duy trì phác đồ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người bệnh sốc nhiễm khuẩn nhập viện trong tình trạng đường huyết tăng cao (Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC)

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng đường huyết tăng cao, xuất hiện biến chứng cấp tính tăng áp lực thẩm thấu máu, kèm viêm mô tế bào dẫn đến nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn. Đây là tình trạng rất nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tích cực.

Trước tình trạng nguy kịch, người bệnh được các bác sĩ khoa Cấp cứu triển khai hồi sức và điều trị tích cực với kháng sinh liều cao, phổ rộng phối hợp; hồi sức cấp cứu, bổ sung dịch và điện giải, điều chỉnh cân bằng kiềm – toan, kiểm soát đường huyết và huyết áp, đồng thời tăng cường dinh dưỡng hợp lý.

Hiện tại, người bệnh đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục được hồi sức, theo dõi và điều trị tích cực nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn, ổn định các chức năng cơ quan và hạn chế nguy cơ xuất hiện hoặc tiến triển các biến chứng lâu dài của bệnh đái tháo đường như bệnh võng mạc, bệnh thận và biến chứng tim mạch, mạch máu, trong đó có nguy cơ tắc mạch chi.

Nhận định về trường hợp này, bác sĩ Nguyễn Công Bình- Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết: “Đây là một ca bệnh rất nặng, có diễn biến phức tạp do người bệnh không tuân thủ điều trị đái tháo đường trong thời gian dài. Việc không duy trì điều trị và kiểm soát đường huyết dẫn đến người bệnh nhập viện với các biến chứng cấp tính, tăng áp lực thẩm thấu máu, nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn.

Nếu không được cấp cứu và điều trị tích cực, người bệnh có nguy cơ tử vong cao; trường hợp diễn biến nặng còn có thể dẫn đến tổn thương não, hôn mê và suy đa phủ tạng. Mặc dù hiện tại người bệnh đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi sát và điều trị để phòng ngừa các biến chứng tiếp theo”.

Người bệnh cần theo dõi đường huyết thường xuyên tại nhà, duy trì chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý, tái khám đúng lịch. (Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC)

Từ trường hợp trên, bác sĩ Bình khuyến cáo, người bệnh đái tháo đường cần tuân thủ nghiêm túc phác đồ điều trị, không tự ý ngừng thuốc, giảm liều, đổi thuốc hoặc thay thế thuốc điều trị bằng các phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng.

Nếu lo ngại tác dụng phụ hoặc gặp khó khăn trong quá trình sử dụng thuốc, người bệnh cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ để được tư vấn và điều chỉnh phù hợp, tuyệt đối không tự quyết định ngừng điều trị.

Bên cạnh đó, người bệnh cần theo dõi đường huyết thường xuyên tại nhà, duy trì chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý, tái khám đúng lịch. Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, nhiễm khuẩn, mệt nhiều hoặc tình trạng sức khỏe suy giảm, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, không tự xử trí tại nhà.