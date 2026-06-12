Người đàn ông 60 tuổi tử vong vì biến chứng tiểu đường, bác sĩ cảnh báo 4 kiểu bữa sáng nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

Mới đây, câu chuyện về một người đàn ông 60 tuổi ở Trung Quốc qua đời do các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong quá trình xem xét lối sống và chế độ ăn uống của bệnh nhân, các bác sĩ nhận thấy một điểm đáng chú ý: thói quen ăn sáng thiếu khoa học đã kéo dài nhiều năm.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rất nhiều món ăn sáng quen thuộc tưởng chừng vô hại lại có thể khiến đường huyết dao động mạnh, làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy và hệ chuyển hóa nếu sử dụng thường xuyên.

Bữa sáng ảnh hưởng đến đường huyết như thế nào?

Sau một đêm dài không ăn uống, cơ thể cần được bổ sung năng lượng để khởi động quá trình trao đổi chất. Đây cũng là thời điểm đường huyết nhạy cảm nhất trong ngày.

Nếu bữa sáng chứa quá nhiều tinh bột tinh chế, đường hoặc chất béo không lành mạnh nhưng thiếu protein và chất xơ, lượng glucose trong máu sẽ tăng nhanh rồi giảm đột ngột. Tình trạng này lặp đi lặp lại trong thời gian dài có thể làm giảm độ nhạy insulin, tạo điều kiện cho bệnh tiểu đường tiến triển nhanh hơn.

Các chuyên gia cho rằng, không chỉ người đã mắc tiểu đường mà cả người khỏe mạnh cũng cần đặc biệt lưu ý đến chất lượng của bữa sáng.

1. Cháo trắng ăn kèm dưa muối: Bữa sáng quen thuộc nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Đây là lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình Việt bởi dễ nấu, dễ ăn và tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên, từ góc độ dinh dưỡng, cháo trắng lại có chỉ số đường huyết (GI) khá cao. Khi gạo được nấu nhừ trong thời gian dài, tinh bột bị phân giải nhiều hơn, khiến cơ thể hấp thụ glucose nhanh hơn so với cơm thông thường.

Trong khi đó, dưa muối hoặc các loại rau củ muối chua thường chứa hàm lượng natri cao. Việc tiêu thụ quá nhiều muối trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến huyết áp mà còn làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch - một biến chứng phổ biến ở người tiểu đường.

Đáng lo hơn, bữa sáng chỉ gồm cháo và dưa muối thường thiếu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh, khiến người ăn nhanh đói và dễ ăn bù vào các bữa tiếp theo.

2. Đồ chiên rán: Ngon miệng nhưng khiến đường huyết khó kiểm soát

Quẩy, bánh rán, bánh tiêu hay các món bột chiên là lựa chọn yêu thích của không ít người vào buổi sáng.

Vấn đề nằm ở chỗ, thực phẩm chiên rán thường kết hợp đồng thời hai yếu tố bất lợi cho sức khỏe chuyển hóa: tinh bột tinh chế và chất béo.

Quá trình chiên ở nhiệt độ cao còn có thể tạo ra các hợp chất oxy hóa không có lợi cho cơ thể. Trong khi đó, hàm lượng chất xơ lại rất thấp khiến đường huyết tăng nhanh sau khi ăn.

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy những người thường xuyên ăn thực phẩm chiên rán có nguy cơ thừa cân, béo phì, kháng insulin và rối loạn đường huyết cao hơn đáng kể so với nhóm duy trì chế độ ăn cân bằng.

Đó là lý do các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế đồ chiên rán thành thói quen ăn sáng hằng ngày.

3. Bánh ngọt và trà sữa: "Kẻ thù giấu mặt" của tuyến tụy

Một chiếc bánh ngọt cùng ly trà sữa hoặc cà phê nhiều đường có thể mang lại cảm giác tỉnh táo tức thì vào buổi sáng. Tuy nhiên, đây cũng là sự kết hợp khiến lượng đường trong máu tăng vọt nhanh chóng.

Các loại bánh ngọt công nghiệp thường chứa lượng lớn đường bổ sung, bột mì tinh luyện và chất béo bão hòa. Khi đi vào cơ thể, chúng được hấp thu rất nhanh, buộc tuyến tụy phải tiết ra lượng insulin lớn để xử lý glucose.

Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, nguy cơ kháng insulin sẽ tăng lên, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Không chỉ vậy, bữa sáng quá nhiều đường còn khiến cơ thể nhanh đói hơn, dễ thèm ăn vặt và dẫn đến việc nạp dư thừa calo trong suốt cả ngày.

4. Thức ăn thừa từ tối hôm trước: Tiện lợi nhưng chưa chắc tốt

Nhiều gia đình có thói quen hâm nóng cơm hoặc thức ăn còn dư từ bữa tối để dùng vào sáng hôm sau.

Thực tế, nếu được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh và hâm nóng đủ nhiệt độ, thức ăn thừa vẫn có thể sử dụng an toàn. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không phải ai cũng bảo quản thực phẩm đúng quy trình.

Khi để ở nhiệt độ phòng quá lâu hoặc lưu trữ không phù hợp, vi khuẩn có thể sinh sôi và làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, bữa sáng chỉ gồm cơm nguội và thức ăn thừa thường thiếu sự cân đối về dinh dưỡng. Nhiều trường hợp gần như không có rau xanh, trái cây hay nguồn protein chất lượng, khiến cơ thể không nhận được những dưỡng chất cần thiết để bắt đầu ngày mới.

Bữa sáng thế nào mới tốt cho người muốn kiểm soát đường huyết?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị một bữa sáng lý tưởng nên có đủ ba nhóm thực phẩm: Protein chất lượng cao như trứng, cá, thịt nạc, sữa chua không đường hoặc đậu phụ. Tinh bột hấp thu chậm như yến mạch, bánh mì nguyên cám, khoai lang. Rau xanh và trái cây ít ngọt để bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Ví dụ, một bữa sáng gồm trứng luộc, bánh mì nguyên cám và một phần rau củ hoặc trái cây sẽ giúp duy trì cảm giác no lâu hơn, hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

Đừng xem nhẹ bữa sáng

Nhiều người vẫn nghĩ rằng bệnh tiểu đường chỉ liên quan đến việc ăn quá nhiều đồ ngọt. Thực tế, nguy cơ bệnh tật thường được hình thành từ những thói quen nhỏ lặp lại mỗi ngày trong nhiều năm.

Một bát cháo trắng ăn vội, vài chiếc quẩy nóng hay chiếc bánh ngọt tiện lợi có thể không gây hại ngay lập tức. Nhưng khi trở thành thói quen kéo dài, chúng có thể âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa, làm gia tăng nguy cơ tiểu đường, tim mạch và nhiều bệnh mạn tính khác.

Bởi vậy, thay đổi bữa sáng không phải là chuyện quá lớn lao. Đôi khi, chỉ cần thay một món ăn quen thuộc bằng lựa chọn lành mạnh hơn, bạn đã giúp cơ thể giảm đi rất nhiều áp lực trong hành trình bảo vệ sức khỏe lâu dài.