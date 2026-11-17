Tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện đã điều trị cho không ít trẻ em bị đái tháo đường, trong đó có nhiều em được đưa đến viện muộn.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Khánh - Phó Giám đốc Trung tâm Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền và Liệu pháp phân tử, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đái tháo đường là bệnh lý rối loạn chuyển hóa đặc trưng bởi tình trạng đường huyết tăng cao.

Ở trẻ em, đái tháo đường type 1 là thể bệnh thường gặp nhất, thuộc nhóm bệnh tự miễn, xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công các tế bào sản xuất insulin của tuyến tụy, khiến cơ thể thiếu hụt insulin. Trong khi đó, đái tháo đường type 2 kháng insulin do liên quan tới tiền sử gia đình, thừa cân, béo phì và lối sống ít vận động.

"Đái tháo đường ở trẻ em có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời. Bệnh không chỉ có nguy cơ dẫn đến các biến chứng cấp tính, thậm chí đe dọa tính mạng, mà còn có thể gây tổn thương lâu dài về tim mạch, mắt, thận và hệ thần kinh, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống của trẻ" - PGS Khánh nhận định.

Đái tháo đường type 2 kháng insulin do liên quan tới tiền sử gia đình, thừa cân, béo phì và lối sống ít vận động. Ảnh minh hoạ AI

4 dấu hiệu cảnh báo đái tháo đường ở trẻ cha mẹ không nên bỏ qua

Theo PGS Khánh, cha mẹ cần nhận biết các dấu hiệu đái tháo đường ở trẻ sớm để đưa trẻ đi khám và điều trị kịp thời. PGS Khánh cho biết, trẻ em bị đái tháo đường thường có 4 dấu hiệu:

- Uống nhiều nước, thường xuyên cảm thấy khát.

- Đi tiểu nhiều lần, kể cả ban đêm hoặc xuất hiện trở lại tình trạng tè dầm ở trẻ trước đó đã kiểm soát được việc đi vệ sinh.

- Ăn nhiều nhưng vẫn sụt cân không rõ nguyên nhân.

- Thường xuyên mệt mỏi, thiếu năng lượng.

"Khi trẻ xuất hiện những dấu hiệu trên, đặc biệt là tình trạng uống nhiều, tiểu nhiều và sụt cân, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, kiểm tra đường huyết và chẩn đoán kịp thời" - PGS Khánh nói.

Phòng ngừa đái tháo đường thế nào?

PGS Khánh cho biết:

Đối với đái tháo đường type 1, hiện chưa có biện pháp phòng ngừa đặc hiệu. Do đó, việc nhận biết sớm triệu chứng, đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu nghi ngờ và tuân thủ phác đồ điều trị đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Đối với đái tháo đường type 2, xây dựng lối sống lành mạnh là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Cha mẹ nên:

- Xây dựng chế độ ăn uống cân đối, đa dạng thực phẩm; tăng cường rau xanh, trái cây, hạn chế nước ngọt có đường, bánh kẹo và thức ăn nhanh.

- Khuyến khích trẻ vận động thể lực thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.

- Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử, duy trì thói quen sinh hoạt và ngủ nghỉ khoa học.

- Theo dõi sức khỏe, đưa trẻ kiểm tra đường huyết khi có yếu tố nguy cơ hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Để phòng bệnh đái tháo đường ở trẻ em, cha mẹ cần chủ động tìm hiểu về bệnh, chú trọng dinh dưỡng hợp lý, khuyến khích trẻ vận động và duy trì lối sống lành mạnh.

"Đặc biệt, cha mẹ không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường ở trẻ, phát hiện sớm, thăm khám và điều trị kịp thời sẽ giúp trẻ kiểm soát bệnh, hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống" - PGS Khánh nói.