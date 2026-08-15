Người bệnh tiểu đường ăn cơm trắng thế nào để kiểm soát đường huyết?

Người bệnh tiểu đường ăn cơm trắng có tốt không?

Theo các chuyên gia y tế, cơm trắng có chỉ số đường huyết (GI) tương đối cao. Tùy loại gạo, cách vo, chế biến và thời gian nấu, chỉ số GI của cơm có thể thay đổi, nhưng nhìn chung đây là thực phẩm có khả năng làm đường huyết tăng tương đối nhanh sau ăn.

Vì vậy, người bệnh tiểu đường không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn cơm trắng khỏi chế độ ăn. Điều quan trọng là kiểm soát lượng cơm trong mỗi bữa và tổng lượng carbohydrate trong ngày, đồng thời theo dõi đường huyết để điều chỉnh khẩu phần phù hợp.

Việc ăn quá nhiều cơm trắng trong một bữa có thể khiến lượng carbohydrate nạp vào tăng cao, từ đó làm đường huyết sau ăn tăng mạnh hơn. Mức độ ảnh hưởng ở mỗi người cũng khác nhau, phụ thuộc vào lượng cơm ăn vào, cách chế biến, thức ăn dùng kèm và tình trạng kiểm soát đường huyết.

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Nhóm thực phẩm người bệnh tiểu đường có thể lựa chọn thay cơm trắng?

Thay vì chỉ tập trung vào việc loại bỏ cơm trắng, người bệnh tiểu đường nên đa dạng hóa nguồn tinh bột và ưu tiên những thực phẩm giàu chất xơ, ít qua chế biến.

Gạo lứt, một số loại ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu hoặc những nguồn carbohydrate giàu chất xơ có thể được lựa chọn thay thế hoặc kết hợp với cơm trắng. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn.

Tuy nhiên, không phải cứ chuyển sang gạo lứt hay các loại ngũ cốc nguyên hạt là có thể ăn không giới hạn. Tổng lượng carbohydrate trong khẩu phần vẫn là yếu tố quan trọng đối với người bệnh tiểu đường.

Người bệnh tiểu đường ăn cơm thế nào để hạn chế tăng đường huyết?

Một trong những cách đơn giản là không ăn cơm riêng lẻ mà kết hợp với các nhóm thực phẩm khác trong cùng bữa ăn.

Người bệnh tiểu đường nên kết hợp cơm với nhiều loại rau xanh, các loại đậu, cá, thịt nạc, thịt gia cầm bỏ da, trứng hoặc những nguồn protein phù hợp. Bữa ăn có đầy đủ chất xơ và protein giúp tăng cảm giác no, đồng thời có thể làm chậm tốc độ hấp thu carbohydrate so với việc chỉ ăn một lượng lớn cơm trắng.

Bên cạnh đó, người bệnh cần chú ý khẩu phần. Thay vì ăn một bát cơm đầy rồi dùng thêm nhiều món chứa tinh bột khác, nên cân đối lượng cơm với các thực phẩm còn lại trong bữa ăn.

Cách chế biến cũng cần được lưu ý. Người bệnh tiểu đường nên hạn chế cơm chiên cùng nhiều dầu, mỡ hoặc bơ; đồng thời hạn chế các món ăn kèm chứa nhiều đường, muối và chất béo bão hòa.

Không nên tự đặt ra một lượng cơm cố định áp dụng cho tất cả người bệnh. Nhu cầu carbohydrate phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, mức độ vận động, thuốc đang sử dụng, tình trạng đường huyết và các bệnh lý đi kèm. Người bệnh nên được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng tư vấn khẩu phần phù hợp.

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Người bệnh tiểu đường cần lưu ý khi ăn cơm

Ngoài kiểm soát khẩu phần, người bệnh tiểu đường cũng cần chú ý chất lượng và cách bảo quản cơm. Không nên ăn cơm đã có dấu hiệu ôi thiu, biến đổi màu sắc hoặc mùi bất thường.

Cơm đã nấu nếu không được bảo quản đúng cách có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Vì vậy, cơm thừa nên được làm nguội và bảo quản lạnh đúng cách thay vì để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Quan trọng hơn, người bệnh không nên quá chú trọng vào việc tìm một loại gạo hoặc cách nấu cơm có thể "chữa" hay kiểm soát hoàn toàn bệnh tiểu đường. Kiểm soát tổng lượng carbohydrate, duy trì chế độ ăn cân bằng, vận động phù hợp, dùng thuốc đúng chỉ định và theo dõi đường huyết thường xuyên mới là những yếu tố quan trọng trong kiểm soát bệnh.

Nếu đường huyết thường xuyên tăng cao sau các bữa ăn có cơm, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để đánh giá lại khẩu phần ăn, thuốc điều trị và kế hoạch kiểm soát đường huyết thay vì tự ý nhịn cơm hoặc cắt hoàn toàn tinh bột.