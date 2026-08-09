Càng tiết kiệm càng hại thân: 4 món để qua đêm nên bỏ ngay

Nhiều gia đình có thói quen cất thức ăn thừa vào tủ lạnh để dùng cho bữa sau. Cách làm này có thể giúp hạn chế lãng phí, nhưng không phải món ăn nào cũng an toàn nếu để quá lâu hoặc bảo quản không đúng nhiệt độ, theo Đời sống và Pháp luật.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ trên Good Morning Health, nguy cơ lớn nhất của đồ ăn để qua đêm không nằm ở việc "qua một đêm" mà phụ thuộc vào loại thực phẩm, thời gian để ở nhiệt độ phòng, cách bảo quản và quá trình hâm nóng trước khi ăn.

Với rau xanh đã nấu chín, tốt nhất chỉ nên nấu lượng vừa đủ cho bữa ăn. Ảnh minh họa

1. Rau lá xanh đã nấu chín

Các loại rau lá xanh như rau muống, cải bó xôi, cải thìa có chứa nitrat tự nhiên. Sau khi nấu chín, nếu để thực phẩm trong điều kiện không phù hợp, vi khuẩn có thể phát triển và làm thay đổi một số thành phần trong thực phẩm.

Đặc biệt, rau đã nấu chín nếu để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Việc bảo quản lạnh đúng cách có thể làm chậm quá trình này nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ.

Vì vậy, với rau xanh đã nấu chín, tốt nhất chỉ nên nấu lượng vừa đủ cho bữa ăn. Nếu còn thừa, cần nhanh chóng làm nguội và bảo quản trong tủ lạnh thay vì để trên bàn ăn suốt nhiều giờ.

2. Hải sản đã nấu chín

Tôm, cua, cá, mực và các loại hải sản khác là nhóm thực phẩm giàu đạm, dễ hư hỏng nếu không được bảo quản đúng cách.

Hải sản đã nấu chín nhưng để ở nhiệt độ phòng quá lâu có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh phát triển. Khi đó, việc hâm nóng lại cũng không phải lúc nào có thể khắc phục được nguy cơ, bởi một số độc tố do vi khuẩn tạo ra có thể không bị phá hủy hoàn toàn bằng quá trình đun nóng thông thường.

Do đó, nếu hải sản đã được để ngoài nhiệt độ phòng trong nhiều giờ, đặc biệt trong thời tiết nóng, không nên vì tiếc mà tiếp tục sử dụng.

Ngược lại, nếu thực phẩm được bảo quản lạnh đúng cách ngay sau bữa ăn, việc sử dụng lại trong thời gian phù hợp nhìn chung an toàn hơn.

Hải sản đã nấu chín nhưng để ở nhiệt độ phòng quá lâu có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh phát triển. Ảnh minh họa

3. Đồ chiên rán nhiều dầu

Gà rán, khoai tây chiên, cá chiên hay các món chiên ngập dầu thường được nhiều gia đình giữ lại để ăn vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, đây không phải nhóm thực phẩm lý tưởng để hâm nóng nhiều lần.

Khi thực phẩm giàu tinh bột được chế biến ở nhiệt độ cao, acrylamide có thể hình thành. Lượng acrylamide phụ thuộc vào loại thực phẩm và phương pháp chế biến, đặc biệt là mức độ nâu vàng khi chiên, nướng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần có thể làm hình thành các sản phẩm oxy hóa không có lợi cho sức khỏe.

Vì vậy, thay vì chiên một lượng lớn rồi để dành, tốt hơn hết nên chế biến vừa đủ cho mỗi bữa ăn. Nếu còn thừa, cần bảo quản đúng cách và tránh hâm nóng nhiều lần ở nhiệt độ quá cao.

4. Trứng, đặc biệt là trứng chưa chín kỹ

Trứng là thực phẩm bổ dưỡng nhưng cũng có nguy cơ nhiễm khuẩn, trong đó Salmonella là một trong những tác nhân đáng lưu ý.

Trứng lòng đào, trứng sống hoặc các món trứng chưa được nấu chín hoàn toàn có nguy cơ cao hơn so với trứng được nấu chín kỹ. Nếu tiếp tục để ở nhiệt độ không phù hợp, vi khuẩn có thể phát triển và gây ngộ độc thực phẩm.

Các món trứng đã nấu chín nếu được bảo quản lạnh đúng cách có thể sử dụng lại, nhưng cần tránh để lâu ở nhiệt độ phòng. Khi ăn lại, nên hâm nóng kỹ và không nên hâm đi hâm lại nhiều lần.

Các chuyên gia khuyến cáo, để đảm bảo an toàn khi sử dụng thức ăn để qua đêm, người dân nên cất thực phẩm vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu, hoặc trong vòng 1 giờ nếu thời tiết nóng. Ảnh minh họa

Tiết kiệm nhưng phải đúng cách

Ăn thức ăn để qua đêm không phải là thói quen xấu nếu người dùng tuân thủ các nguyên tắc bảo quản.

Các chuyên gia khuyến cáo, để đảm bảo an toàn khi sử dụng thức ăn để qua đêm, người dân nên cất thực phẩm vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu, hoặc trong vòng 1 giờ nếu thời tiết nóng. Thức ăn cần được bảo quản trong hộp kín, sạch để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn chéo. Trước khi sử dụng, nên hâm nóng kỹ và chỉ hâm một lần để đảm bảo chất lượng cũng như an toàn thực phẩm, thông tin trên Phụ nữ mới.

Đồng thời, tuyệt đối không nên sử dụng các món ăn đã để ở nhiệt độ phòng quá lâu hoặc có dấu hiệu ôi thiu, đổi màu, có mùi lạ. Về lâu dài, việc chế biến lượng thức ăn vừa đủ cho mỗi bữa cũng là cách hiệu quả để hạn chế phải bảo quản thực phẩm trong thời gian dài, từ đó giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm.