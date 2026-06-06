Sử dụng rượu bia nhiều năm, người đàn ông ngừng tuần hoàn 2 lần do nhồi máu cơ tim

Thông tin từ BVĐK tỉnh Phú Thọ, ông N.V. B (64 tuổi ở Thanh Sơn, Phú Thọ) có tiền sử lạm dụng rượu trong thời gian dài, bệnh lý tăng huyết áp không được theo dõi và điều trị.

Khoảng 3 giờ trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện đau ngực kèm theo khó thở, ý thức lơ mơ không còn tỉnh táo, được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực. Tại đây, người bệnh đột ngột xuất hiện ngừng tuần hoàn nên đã được xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn, đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị chuyên sâu.

TS. BS Nguyễn Thị Thanh Mai,Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu thăm khám cho người bệnh.

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy qua ống nội khí quản và tiếp tục bị ngừng tuần hoàn lần thứ 2. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, sốc điện, sử dụng thuốc vận mạch liều cao, kích hoạt báo động đỏ toàn viện.

Một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa giữa Khoa cấp cứu, Khoa Can thiệp tim mạch và khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu diễn ra khẩn trương. Người bệnh được chỉ định chụp và can thiệp động mạch vành dưới hướng dẫn của máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA. Kết quả chụp động mạch vành cho thấy người bệnh bị tắc hoàn toàn một nhánh động mạch vành nuôi tim. Ca can thiệp diễn ra hết sức khó khăn do tình trạng toan chuyển hóa nặng, rối loạn nhịp tim, huyết động nặng nề, sau can thiệp người bệnh tiếp tục được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu.

Mặc dù nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim đã được giải quyết, bệnh nhân vẫn rất nguy kịch, tình trạng sốc sau can thiệp, huyết áp phụ thuộc 2 vận mạch liều cao, khí máu toan chuyển hóa nặng, tình trạng phổi xấu do phù phổi cấp. Người bệnh tiếp tục được chỉ định lọc máu liên tục và đặt PICCO nhằm tối ưu hóa huyết động và điều chỉnh toan kiềm cho người bệnh.

Tình trạng của bệnh nhân dần được cải thiện, giảm dần liều thuốc vận mạch và hỗ trợ từ máy thở, được chỉ định cắt an thần và rút ống nội khí quản sau 3 ngày điều trị. 8 ngày sau điều trị tại Khoa Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu, người bệnh khỏe mạnh, không để lại di chứng thần kinh và được ra viện.

ThS. BS Hoàng Văn Tiến, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu, BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, thông thường những trường hợp ngừng tuần hoàn nhiều lần như người bệnh B, sẽ có nguy cơ tổn thương não do thiếu oxy kéo dài.

Tuy nhiên, trong trường hợp này người bệnh đã được cấp cứu ngừng tuần hoàn rất kịp thời và hiệu quả. Đồng thời, sau khi can thiệp người bệnh nhanh chóng được đặt PICCO điều chỉnh huyết động, tránh tình trạng tụt huyết áp sâu nên đã hồi phục rất nhanh mà không hề để lại di chứng.