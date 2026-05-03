Để nắp chai trong ly bia, uống luôn vào bụng

Ngày 3/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng (TP. Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một trường hợp nuốt phải nắp chai bia. Trước đó, nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, ông T. (59 tuổi, quê Đồng Tháp) đến phường Phú Lợi (Cần Thơ) thăm người thân. Trong lúc uống bia, ông để nắp chai trong ly và uống cạn, ông vô tình nuốt luôn nắp bia vào bụng. Ngay sau sự cố, người thân đưa ông T. đến bệnh viện cấp cứu.

Nắp chai bia trong bụng người đàn ông 59 tuổi.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định vị trí dị vật và tiến hành can thiệp nội soi cấp cứu, lấy thành công nắp bia ra khỏi bụng ông T. an toàn. Hiện sức khỏe ông T. đã ổn định.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hi hữu, bởi nắp chai bia bằng kim loại có nhiều cạnh sắc. Nếu không được xử trí kịp thời, dị vật có thể gây trầy xước, tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hoá.