Một lần khám phát hiện hai bệnh ung thư

Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, người phụ nữ xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo sau quan hệ. Trước đó chị khỏe mạnh, không biểu hiện bất thường về tiêu hóa. Khi thăm khám, bác sĩ phát hiện một polyp nằm trong ống cổ tử cung. Mẫu mô được sinh thiết cho kết quả ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tổn thương nằm ở thành trước ống cổ tử cung, dài khoảng 12 mm. Khối u còn khu trú trong cổ tử cung, chưa ghi nhận xâm lấn ra ngoài hay hạch vùng chậu. Bệnh nhân được xác định ung thư cổ tử cung giai đoạn Ib1.

Trong cùng đợt thăm khám, chị được nội soi dạ dày. Đây là thời điểm các bác sĩ phát hiện thêm một tổn thương hoàn toàn khác. Tại hang vị, bác sĩ nhận thấy vùng niêm mạc lõm nhẹ, kích thước khoảng 3 cm. Sinh thiết cho kết quả ung thư dạ dày giai đoạn sớm, được xác định ở giai đoạn T1bN0M0.

Ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân.

Điều đáng chú ý là người bệnh không đau bụng, đầy hơi, buồn nôn, sụt cân hay có bất kỳ triệu chứng tiêu hóa nào. Hai khối u được xác định là hai bệnh ung thư độc lập, cùng được phát hiện ở giai đoạn còn khả năng phẫu thuật triệt căn.

Bệnh nhân nhập Khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phối hợp phẫu thuật hai bệnh lý trong cùng một cuộc mổ nội soi thay vì thực hiện hai lần phẫu thuật riêng biệt.

Ca mổ được thực hiện bằng phẫu thuật nội soi 3D, cho phép phẫu thuật viên quan sát trường mổ với hình ảnh ba chiều và thao tác qua các đường rạch nhỏ thay vì mở bụng.

Ở phần phẫu thuật dạ dày, ê-kíp cắt tổn thương và nạo vét hạch, kết hợp sử dụng Indocyanine Green (ICG) để hỗ trợ định vị tổn thương và xác định bản đồ hạch.

Với ung thư cổ tử cung, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt tử cung triệt căn. Các bác sĩ đồng thời sử dụng ICG để xác định hạch cửa - hạch đầu tiên tiếp nhận dẫn lưu từ vùng khối u - qua đó hỗ trợ lựa chọn phạm vi vét hạch vùng chậu.

Việc phối hợp hai chuyên khoa trong một cuộc mổ giúp bệnh nhân chỉ trải qua một lần gây mê và phẫu thuật, thay vì phải thực hiện hai ca riêng biệt.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Ngày đầu sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, có thể ngồi dậy và vận động nhẹ. Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật sẽ giúp các bác sĩ đánh giá đầy đủ đặc điểm của từng khối u, từ đó quyết định kế hoạch điều trị và theo dõi tiếp theo.

Trường hợp này cũng cho thấy hai bệnh ung thư có thể xuất hiện đồng thời nhưng không nhất thiết gây ra những dấu hiệu rõ ràng. Nếu chỉ tập trung vào triệu chứng khiến người bệnh đi khám, tổn thương ở dạ dày có thể đã không được phát hiện trong thời điểm này.