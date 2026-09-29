Loại cá đồng có thịt ngọt như nước ninh xương, giàu đạm, ít béo, nấu món này nổi tiếng một vùng

Cá lóc (cá quả) là loại cá đồng này có thịt ngọt thanh tự nhiên, săn chắc, ít xương dăm và cực kỳ đa dạng khi chế biến thành nhiều món ngon truyền thống của Việt Nam.

Bên cạnh đó, thành phần dinh dưỡng của loại cá này ít béo, giàu đạm, phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng, bồi bổ cơ thể và phục hồi sức khỏe.

Từ loại cá này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau trong đó có món mỳ Quảng. Dân Việt giới thiệu cách làm món mì Quảng cá lóc như sau:

Từ loại cá này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau trong đó có món mỳ Quảng.

Nguyên liệu làm mì Quảng cá lóc

- 1 con cá lóc, làm sạch, lọc xương và cắt lát

- Nghệ tươi

- Nén

- Cà chua

- Tiêu

- Nước mắm

- Muối

- Đường

- Dầu phộng

Cách làm mì Quảng cá lóc

*Sơ chế cá

- Cá lóc làm sạch, rửa kỹ với muối cho bớt nhớt và khử mùi.

- Phần đầu và xương cá đem luộc riêng, chắt lấy phần nước dùng để nấu nhưn sau này.

*Ướp cá

- Nén và nghệ tươi giã thật nhuyễn.

- Dùng 1/2 phần nén + nghệ để ướp cá cùng một chút tiêu, nước mắm, muối và đường. Trộn đều, để cá thấm gia vị.

*Rim cá

- Dùng dầu phộng để nấu nên mùi thơm rất đặc trưng.

- Cho dầu phộng vào nồi, khử nóng rồi cho 1/2 phần nén và nghệ còn lại vào phi thơm.

- Tiếp đến cho cà chua vào um cho mềm, thêm một chút xíu nước rồi tiếp tục um.

- Cho cá đã ướp vào, rim trên lửa thật nhỏ để cá từ từ thấm gia vị và săn lại.

*Nấu nước nhưn

- Bắc một nồi nước sôi bên cạnh cho phần nước luộc từ đầu và xương cá vào.

Sau đó đổ phần cá đã rim thấm vào nồi nước dùng. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị.

Vậy là xong nồi nhưn mỳ Quảng cá lóc thơm ngon, đậm đà. Múc ra tô, thêm mì Quảng, rau sống, đậu phộng rang, bánh tráng chan chút nước nhưn nóng hổi nữa là thưởng thức.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.