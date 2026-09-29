Vụ bé trai lớp 3 bị cổng làng đổ sập: Bác sĩ nối tạm bàn tay đứt lìa vào chân, duy trì tuần hoàn

Ngày 29/9, thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, cho biết bệnh nhi N.D.T. (học sinh lớp 3, ở Hà Tĩnh) được chuyển đến bệnh viện ngày 28/9 trong tình trạng đứt rời bàn tay, dập nát cẳng tay.

Theo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, do phần cẳng tay bị tổn thương nặng, các bác sĩ chưa thể nối trực tiếp bàn tay vì nguy cơ hoại tử. Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện kỹ thuật nối tạm bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để “nuôi” phần chi thể bị đứt.

Khi tay ổn định, các bác sĩ sẽ tiếp tục phẫu thuật, chuyển bàn tay từ cẳng chân lên để nối trở lại.

Các bác sĩ thực hiện nối bàn tay vào chân để nuôi tay cho nạn nhân. Ảnh: BVCC

Phía bệnh viện cũng cho biết, bệnh nhi cần được theo dõi thêm khoảng 5-7 ngày để đánh giá khả năng sống của bàn tay.

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/9, một xe cẩu lưu thông qua thôn Hương Phong, xã Hương Khê thì xảy ra va chạm khiến cổng làng bằng bê tông đổ sập. Đúng lúc này, một phụ nữ chở bé T. bằng xe máy đi qua, khiến em bị cổng đổ đè trúng dẫn đến đứt lìa bàn tay.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.