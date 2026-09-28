Miếng dán thông minh có thể tiêu diệt tế bào ung thư không cần dao kéo

Phương pháp mới được xem là đầy hứa hẹn cho các bệnh nhân ung thư hắc tố da - một trong những loại ung thư da có thể phát triển do tiếp xúc với tia cực tím. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, chỉ riêng năm 2026, dự kiến có khoảng hơn 100.000 ca mắc ung thư hắc tố da và hơn 8.000 trường hợp tử vong.

Việc điều trị ung thư bằng miếng dán sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều so với xạ trị hoặc phẫu thuật.

Hiện tại, các phương pháp điều trị ung thư hắc tố da chủ yếu bao gồm hóa trị và phẫu thuật. Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu đã phát triển một miếng dán co giãn, có thể đeo trên da, sử dụng ánh sáng mặt trời để làm nóng và giải phóng các ion đồng nhằm tấn công các tế bào ung thư. Phương pháp này không cần phẫu thuật, kim tiêm hay xạ trị, từ đó mang lại hy vọng cho bệnh nhân.

Miếng dán chỉ dày 230 micromet và có khả năng kéo giãn lên tới 184% so với chiều dài ban đầu, giúp thích ứng với nhiều vùng da khác nhau. Được công bố trên tạp chí ACS Nano, nghiên cứu hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa được phê duyệt cho sử dụng trên người, tuy nhiên đây là một bước tiến quan trọng trong việc điều trị ung thư hắc tố.

Vẫn cần thêm thời gian thử nghiệm

Cấu trúc của miếng dán bao gồm 3 thành phần chính: lớp graphene xốp, oxit đồng và polydimethylsiloxane. Graphene có khả năng chuyển đổi ánh sáng thành nhiệt, trong khi oxit đồng giải phóng các ion đồng khi miếng dán nóng lên. Còn được gọi là liệu pháp quang nhiệt, phương pháp điều trị này tạo ra áp lực nhiệt lên các tế bào ung thư, đồng thời cung cấp một lượng đồng dư thừa để tiêu diệt chúng.

Nghiên cứu giúp hỗ trợ các bệnh nhân ung thư hắc tố da có thể điều trị "nhẹ nhàng" hơn.

Ngoài việc tiêu diệt tế bào ung thư, miếng dán còn kích thích các khối u giải phóng các phân tử liên quan đến tổn thương (DAMPs), từ đó giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch và tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn chống lại ung thư.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tiến hành thử nghiệm trên động vật. Kết quả cho thấy, trong khi tất cả chuột trong nhóm đối chứng đều tử vong, nhóm chuột được dán miếng dán có tỷ lệ sống sót lên tới 80% sau 1 tháng mang khối u ung thư hắc tố. Nếu các thử nghiệm tiếp theo thành công, thử nghiệm trên người sẽ là bước tiếp theo.

Một điểm đáng chú ý là miếng dán này có thể tái sử dụng đến ba lần mà không giảm hiệu quả. Đây là một tín hiệu tích cực cho những người mắc bệnh ung thư hắc tố da, mở ra hy vọng cho một phương pháp điều trị đơn giản và hiệu quả trong tương lai.