Lười giặt ga gối, người đàn ông rước hơn 1.000 ký sinh trùng lên mắt

Một người đàn ông họ Yu, 36 tuổi tại tỉnh Hồ Bắc, bị suy giảm thị lực nghiêm trọng sau khi mi mắt trở thành "tổ" cho hơn một nghìn con ký sinh trùng trú ngụ. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ chính những thói quen sinh hoạt hàng ngày của anh, theo SCMP ngày 24/7.

Suốt 6 tháng qua, mắt Yu liên tục xuất hiện các triệu chứng khó chịu như khô, ngứa và tiết dịch dính. Theo thói quen, anh dụi mắt ngày càng mạnh hơn và tự ý mua thuốc nhỏ mắt về dùng nhưng không cải thiện. Chỉ đến khi mắt mờ đi, anh mới chịu đến khám.

Tại Bệnh viện Mắt Á Nhĩ Hồ Bắc, bác sĩ Qin Jiao, Phó trưởng khoa Bề mặt nhãn cầu và Giác mạc, nhận thấy bờ mi của anh sung huyết nặng, chân lông mi bám đầy chất tiết và các tuyến bã nhờn bị tắc nghẽn. Bằng kinh nghiệm của mình, bà lập tức chỉ định kiểm tra bằng kính hiển vi đồng tiêu, rút ngẫu nhiên 8 sợi lông mi ở mỗi bên mắt để quan sát.

Kết quả cho thấy mỗi nang lông mi chứa tới 8-9 con ve Demodex đang ngoe nguẩy. Riêng trong hơn chục sợi lông mi mẫu này đã phát hiện hàng trăm con ve còn sống. Dựa trên thực tế mỗi bên mắt người có khoảng 100 đến 150 sợi lông mi, bác sĩ Jiao ước tính số ve Demodex trên mắt anh Dư có thể lên tới từ hàng trăm đến hơn một nghìn con. Tình trạng nhiễm ve nghiêm trọng này cũng chính là nguyên nhân dẫn đến hội chứng khô mắt của anh.

Ảnh minh họa: Uoosd

Theo bác sĩ, lối sống thiếu khoa học của Dư, điển hình là thói quen dụi mắt thường xuyên và lười thay ga giường, vỏ gối, trung bình 3 tháng mới thay một lần, là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Bà Jiao giải thích viêm bờ mi do ve Demodex là căn bệnh phổ biến, xảy ra khi loài ký sinh trùng này sống ký sinh trong các nang lông mi hoặc tuyến bã nhờn.

Bên cạnh các triệu chứng điển hình như ngứa mắt, cộm rát và cảm giác như có vật thể lạ trong mắt, bệnh còn thường đi kèm tình trạng rụng lông mi và xuất hiện chất tiết dạng ống (dạng bao măng) bao quanh chân mi. Trong trường hợp nghiêm trọng, tổn thương giác mạc có thể làm ảnh hưởng đến thị lực. Do các biểu hiện này rất giống với bệnh viêm kết mạc thông thường, nhiều bệnh nhân đã tự ý điều trị bằng thuốc nhỏ mắt tại nhà, từ đó làm chậm trễ quá trình điều trị đúng cách.

Để kiểm soát tình trạng viêm nhiễm của Dư, bác sĩ đã áp dụng liệu pháp ánh sáng xung cường độ cao (IPL) kết hợp các loại thuốc chống viêm. Bệnh nhân được hướng dẫn sử dụng sản phẩm vệ sinh chân mi có chứa tinh dầu tràm trà hàng ngày và nhắc nhở giặt ga giường thường xuyên hơn, không dùng chung khăn mặt, hạn chế đồ ăn nhiều chất béo và giảm thời gian sử dụng các thiết bị điện tử.

Theo bác sĩ Jiao, tình trạng nhiễm ve ký sinh ở mắt đang có xu hướng gia tăng mạnh trong những năm gần đây do nhịp sống nhanh, mắt làm việc quá sức, hệ miễn dịch suy giảm và thói quen trang điểm kéo dài nhưng không tẩy trang sạch sẽ. Chuyên gia khuyến cáo bất kỳ ai khi nhận thấy các dấu hiệu như mi mắt bị khô, ngứa, dính rít lúc thức dậy hoặc bị rụng lông mi thì nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra ngay lập tức.