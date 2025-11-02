Tự ý ngừng thuốc chữa nhiệt miệng, người đàn ông mù một mắt

Weihai News đưa tin Li, 36 tuổi, sống ở tỉnh Thiểm Tây, phải đối phó với chứng loét miệng tái phát mỗi tháng trong suốt nhiều năm. Anh thường cho rằng nguyên nhân do "nóng trong người".

Tuy nhiên, 5 năm trước, Li bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mờ mắt, đỏ mắt và đau ở cả hai bên, kèm theo một đợt loét miệng nghiêm trọng. Khi đi khám, bác sĩ xác định anh mắc bệnh Behcet và viêm màng bồ đào - căn bệnh gây viêm ở nhiều bộ phận trong cơ thể, trong đó có mắt.

Dù nguyên nhân chính xác của bệnh Behcet chưa được xác định, các chuyên gia cho rằng đây là một dạng rối loạn tự miễn, khi hệ miễn dịch tấn công chính các tế bào của cơ thể.

Sau một thời gian điều trị, các triệu chứng của Li dần thuyên giảm và bệnh tình được kiểm soát. Tuy nhiên, khi cảm thấy sức khỏe đã ổn định, anh tự ý ngừng dùng thuốc. Trong những năm sau đó, Li chỉ thỉnh thoảng sử dụng thuốc steroid. Tuy nhiên, Li không đi tái khám định kỳ và cũng không tuân thủ đúng liệu trình điều trị.

Li bị mù bên mắt phải vì tự ý ngừng uống thuốc trị nhiệt miệng. Ảnh minh họa

Khoảng ba tháng trước, Li đã mất hoàn toàn thị lực ở mắt phải. Cùng lúc đó, thị lực mắt trái cũng bắt đầu suy giảm nhanh chóng.

Một bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cho rằng nguyên nhân khiến Li bị mù do viêm mắt nghiêm trọng và tăng nhãn áp thứ phát, hậu quả của việc tái phát bệnh Behcet.

Li được điều trị khẩn cấp tại khoa Thấp khớp và Miễn dịch học của bệnh viện. Tuy nhiên, do tình trạng viêm kéo dài và tái phát nhiều lần, dây thần kinh thị giác ở mắt phải của anh bị tổn thương nghiêm trọng, không thể phục hồi thị lực.

May mắn, mắt trái của Li đã được can thiệp kịp thời. Sau khi áp dụng liệu pháp điều trị kết hợp, thị lực mắt trái được cải thiện rõ rệt.