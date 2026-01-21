Thói quen 5 phút mỗi ngày giảm 10% nguy cơ tử vong

Trong nghiên cứu mới công bố, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của gần 95.000 người tại Anh và khoảng 40.000 người khác đến từ Na Uy, Thụy Điển và Mỹ, phần lớn ở độ tuổi 50-60, NY Post ngày 17/1 đưa tin.

Người tham gia được đeo thiết bị đếm bước chân để theo dõi mức độ vận động và thời gian ngồi, trong khi tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân được giám sát trong thời gian trung bình 8 năm.

Kết quả cho thấy, chỉ cần thêm một chuyến đi bộ nhanh kéo dài 5 phút mỗi ngày cũng có liên quan đến việc giảm 10% nguy cơ tử vong nói chung.

Ở nhóm ít vận động nhất - những người được các nhà nghiên cứu cho là đối mặt nguy cơ tử vong cao hơn do lối sống ít vận động - tỷ lệ tử vong giảm 6%.

"Có bằng chứng rõ ràng cho thấy việc thiếu vận động gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe", bác sĩ Theodore Strange, Chủ tịch khoa Nội của Bệnh viện Đại học Staten Island, người không tham gia nghiên cứu, nhận định. "Chúng ta cần trở thành một xã hội năng động hơn. Hãy bắt đầu bằng việc vận động thêm 5 phút mỗi ngày. Điều đó hoàn toàn khả thi. Bạn nên duy trì điều này cho đến khi về già, nếu có thể".

Theo ông, việc vận động giúp tăng cường lưu thông máu, đưa các dưỡng chất thiết yếu đến những cơ quan quan trọng như não, tim, gan và thận, từ đó giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn. Vận động còn kích thích cơ thể giải phóng các "hormone hạnh phúc" như serotonin, endorphin và dopamine, đóng vai trò như chất cải thiện tâm trạng tự nhiên, giảm đau và giảm căng thẳng.

Ảnh: Adobe Stock

Vận động thường xuyên giúp cơ bắp và xương chắc khỏe, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì cân nặng ổn định.

Và nếu đi bộ nhanh không phải là hình thức bạn yêu thích, cũng không cần quá áp lực. Nghiên cứu cũng cho thấy, chỉ cần giảm thời gian ngồi một chỗ khoảng 30 phút mỗi ngày đã có liên quan đến việc giảm 7% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

"Ai cũng cần tìm ra mức vận động phù hợp và hình thức mình yêu thích nhất", Strange nhấn mạnh. "Nếu là bơi lội thì rất tốt. Đạp xe cũng tốt. Đi bộ hay chạy bộ đều ổn. Ngay cả việc tập trên máy chạy bộ trong nhà vì bạn thích vừa tập vừa xem tivi hoặc đọc sách cũng không sao. Quan trọng là bạn cần làm một điều gì đó, thay vì chỉ ngồi lì trên ghế sofa, trên ghế và hầu như không vận động".

Thực tế, nhiều chuyên gia y tế công cộng đã ví việc ngồi lâu như "hút thuốc lá kiểu mới", cảnh báo rằng dành quá nhiều thời gian bất động trên ghế sofa có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường và một số loại ung thư.

Tại Mỹ, đây là một vấn đề đáng lo ngại. Người Mỹ dành trung bình khoảng 9,5 giờ mỗi ngày để ngồi, chủ yếu tại nơi làm việc hoặc ở nhà. Điều này diễn ra bất chấp các khuyến nghị người trưởng thành nên vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần ở mức độ vừa phải và tập tăng cường cơ bắp hai ngày mỗi tuần. Thực tế, chưa đến 1/4 người Mỹ đạt được đồng thời cả hai mục tiêu này.