6 bộ phận cơ thể có thể cắt bỏ mà vẫn sống khỏe

Ruột thừa

Ruột thừa là một túi nhỏ hình ống nằm ở đoạn cuối của ruột già, phía dưới bên phải bụng. Bộ phận này có thể bị nhiễm trùng, viêm nhiễm, gây đau bụng đột ngột, buồn nôn, táo bón và chướng bụng. Nếu ruột thừa bị vỡ, nhiễm trùng có thể lan ra toàn cơ thể, đe dọa tính mạng.

Vì vậy, cắt bỏ toàn bộ ruột thừa là một trong những phẫu thuật cấp cứu phổ biến. Sau khi cắt bỏ ruột thừa, bạn vẫn sống hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh.

Trong thời gian dài, các nhà khoa học cho rằng ruột thừa không có chức năng gì, chỉ là một cơ quan thoái hóa còn sót lại từ thời tổ tiên tiến hóa của con người chủ yếu ăn thực vật, theo Charles Darwin. Tuy nhiên, những năm gần đây, các bằng chứng cho thấy ruột thừa chứa một lượng lớn tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, đồng thời là nơi lưu giữ các vi khuẩn có lợi, góp phần duy trì hoạt động tiêu hóa.

Túi mật

Khi cắt túi mật, dịch mật được tiết đều đặn vào đường tiêu hóa thay vì giải phóng từng đợt với lượng lớn.

Túi mật có chức năng lưu trữ và cô đặc dịch mật, một loại dịch tiêu hóa do gan sản xuất, giúp phân giải chất béo. Túi mật nằm ngay dưới gan, ở phía trên bên phải ổ bụng.

Giống như cắt ruột thừa, phẫu thuật cắt túi mật khá phổ biến, với hơn 1,2 triệu ca được thực hiện mỗi năm tại Mỹ. Phẫu thuật có thể cần thiết khi sỏi mật gây tắc nghẽn, dẫn đến những cơn đau dữ dội, hoặc người bệnh thường xuyên bị các cơn đau quặn mật sau khi ăn những bữa nhiều chất béo. Túi mật bị nhiễm trùng cũng có thể là lý do phải phẫu thuật.

Sau khi cắt túi mật, dịch mật từ gan sẽ chảy thẳng xuống ruột non thay vì được lưu trữ trong túi mật. Quá trình tiêu hóa vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là dịch mật được tiết đều đặn vào đường tiêu hóa thay vì được giải phóng thành từng đợt với lượng lớn.

Amidan

Amidan là hai khối mô nằm ở phía sau họng, hoạt động giống như các hạch bạch huyết, có nhiệm vụ lọc vi khuẩn và tác nhân gây bệnh xâm nhập qua mũi hoặc miệng, giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng.

Hai khối mô này có thể bị sưng hoặc viêm mạn tính. Amidan phì đại cũng có thể gây tắc nghẽn đường thở khi ngủ, dẫn đến ngáy và làm giấc ngủ bị gián đoạn.

Trong những trường hợp này, bác sĩ có thể chỉ định cắt amidan. Đây là một phẫu thuật khá phổ biến, đặc biệt ở trẻ em. Sau khi cắt amidan, cơ thể vẫn có thể chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng mà không gặp vấn đề đáng kể.

Răng khôn

Răng khôn dễ gây xô lệch, tổn thương răng khác, thường được các chuyên gia khuyên nên nhổ bỏ.

Răng khôn thường mọc ở vị trí trong cùng của hàm khi bước vào tuổi trưởng thành, khoảng 17-25 tuổi.

Do hàm thường không còn đủ chỗ cho răng khôn, chúng có thể mọc lệch, mắc kẹt dưới nướu, hoặc mọc lên và đẩy các răng khác, gây xô lệch, tổn thương. Răng khôn cũng dễ bị sâu do nằm ở vị trí khó tiếp cận khi vệ sinh. Những vấn đề này có thể gây đau và sưng nhiều. Khoảng 20% dân số người không có răng khôn.

Răng khôn được cho là dấu tích còn lại từ quá trình tiến hóa. Tổ tiên loài người có hàm lớn hơn và thường ăn thực phẩm cứng, chưa qua chế biến, nên cần thêm răng hàm để nhai. Khi hàm con người ngày càng nhỏ lại, răng khôn trở nên không còn cần thiết như trước và thường không đủ chỗ để mọc.

Cơ gan tay dài

25% người sinh ra không có cơ gân tay dài.

Cơ gan tay dài chạy từ mặt trong cẳng tay xuống lòng bàn tay. Cơ này tham gia vào các động tác gập cổ tay như gõ bàn phím, mở nắp lọ, viết... Tuy nhiên, có tới 25% số người sinh ra không có cơ này.

Để kiểm tra mình có cơ gan tay dài hay không, hãy ngửa bàn tay, duỗi thẳng và khép các ngón lại với nhau. Nếu thấy một sợi gân mảnh nổi lên ở giữa cổ tay, ngay dưới lòng bàn tay, đó chính là gân của cơ gan tay dài. Điều thú vị là cơ này có thể chỉ xuất hiện ở một bên tay, trong khi một số người lại có nhiều hơn một cơ ở cùng một cánh tay.

Các nhà nghiên cứu cho rằng cơ gan tay dài từng giúp tổ tiên loài người leo cây và đu mình trên cành. Ngày nay, việc không có cơ này được cho là không ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của bàn tay hay cánh tay.

Cơ gan chân

Giống cơ gan tay dài, cơ gan chân là một cơ nhỏ, mảnh nằm dọc phía sau cẳng chân.

Có thể bạn từng nghe đến thuật ngữ "đau cẳng chân quần vợt" - tình trạng cơ gan chân bị rách, thường đi kèm tổn thương ở cơ bắp chân lớn hơn. Người bệnh có thể cảm thấy đau nhói, thậm chí nghe thấy tiếng "bụp" ở bắp chân khi cơ bị rách.

Ước tính 7-16% số người sinh ra không có cơ gan chân nên sẽ không gặp chấn thương này. Phần lớn chuyên gia từ lâu cho rằng đây là một cơ hầu như không có tác dụng, nhưng một số ý kiến cho rằng nó không hoàn toàn vô dụng, mà có thể góp phần duy trì thăng bằng, tư thế và hỗ trợ vận động.