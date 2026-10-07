Quán hủ tíu 'vị miền Nam' giữa lòng Hà Nội

Nằm trên đường Bưởi, Hà Nội, hủ tíu Phát được chủ quán quảng cáo "đúng vị miền Nam" với sợi hủ tíu mảnh, nước dùng thanh, hơi thiên ngọt. Quán có hai món chủ đạo là hủ tíu nước và khô, giá từ 35.000 đồng - 75.000 đồng tùy topping ăn kèm.

Hủ tíu khô được để riêng phần nước dùng, topping.

Một bát hủ tíu thập cẩm được phục vụ cùng bò viên, thịt nạc, tôm tươi, gan heo, tim heo và các loại rau, giá, hẹ. Đối với món khô, sợi hủ tíu trộn thấm gia vị sẽ được để riêng một bát, kèm một bát nước dùng chứa các loại topping và một bát rau trần. Khi ăn có thể nêm thêm tương ngọt, tương cay và sa tế.

Anh Trọng Nghĩa, chủ quán cho biết vợ anh là người Vĩnh Long. Sau khi kết hôn, cả hai ra Hà Nội lập nghiệp. Ý tưởng mở hủ tíu Phát đến như một "ván bài cuối" khi ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến anh mất việc, còn thu nhập của vợ cũng bấp bênh. Thấy bà xã có khiếu nấu ăn nên hai vợ chồng quyết định mở quán, bán món ăn đặc trưng của quê hương vợ để tạo thêm thu nhập trang trải cuộc sống và nuôi con.

Hủ tíu theo phong vị miền Nam được ăn cùng sa tế thay vì ớt chưng hay tương ớt như các món bún phở miền Bắc.

Quán có không gian không quá rộng, chỉ kê vừa khoảng 5-6 bàn nên vào khung giờ cao điểm thực khách thường phải chờ khá lâu, có khi phải xếp hàng dài.

Hủ tíu Phát nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thực khách, đặc biệt là sợi bánh dai mềm, phần topping đầy đặn. Một số người đánh giá món ăn giữ được nét đặc trưng của miền Nam với mức giá hợp lý.

Quán thường bán từ sáng đến qua 12h trưa là hết hàng, mở bán lại từ 18h đến 20h.

Tên gọi "hủ tíu" có nguồn gốc từ cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ, sau đó được Việt hóa và trở thành một trong những món ăn đặc trưng của ẩm thực miền Nam. Sợi hủ tíu chủ yếu được làm từ bột gạo, tráng thành lớp bánh mỏng rồi cắt thành sợi.

So với bún có dạng tròn, mềm và trắng đục hay bánh đa thường dày hơn, sợi hủ tíu mảnh, hơi trong, có độ dai mềm và đàn hồi đặc trưng. Chính kết cấu này giúp sợi giữ được độ ngon khi chan cùng nước dùng nóng hoặc trộn với nước sốt đậm đà.