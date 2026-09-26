3 loại thực phẩm người cao huyết áp nên hạn chế

Chế độ ăn uống có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp. Một số thực phẩm có thể hỗ trợ duy trì huyết áp khỏe mạnh, trong khi những thực phẩm khác, đặc biệt là loại chứa nhiều natri, có thể khiến huyết áp tăng và khó kiểm soát hơn.

Theo chuyên gia, chế độ ăn với nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu có thể giúp giảm huyết áp. Những thực phẩm này cung cấp kali, magie và canxi – các khoáng chất góp phần điều hòa cân bằng chất lỏng và hỗ trợ hoạt động bình thường của mạch máu.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một loại thực phẩm riêng lẻ không quyết định huyết áp. Chế độ ăn tổng thể và thói quen ăn uống kéo dài mới có tác động lớn hơn. Dưới đây là ba nhóm thực phẩm chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế.

Người cao huyết áp nên hạn chế 3 nhóm thực phẩm chứa nhiều natri bởi ăn thường xuyên có thể khiến huyết áp tăng và khó kiểm soát hơn (Ảnh: Getty)

Đồ ăn vặt nhiều muối

Khoai tây chiên, bánh quy mặn hay bỏng ngô thêm nhiều muối và bơ có thể chứa lượng natri đáng kể. Theo chuyên gia, lượng natri cao khiến cơ thể giữ thêm nước, làm tăng thể tích máu, từ đó tạo thêm áp lực lên thành mạch và có thể khiến huyết áp tăng.

Các món ăn vặt siêu chế biến thường được bổ sung nhiều muối để tăng hương vị. Chẳng hạn, chỉ khoảng 28g bánh pretzel có thể cung cấp khoảng 15% giới hạn natri khuyến nghị 2.300 mg/ngày. Lượng natri sẽ tăng nhanh nếu ăn nhiều hơn một khẩu phần. Thay vì những món ăn vặt nhiều muối, có thể lựa chọn bỏng ngô không muối hoặc các sản phẩm có hàm lượng natri thấp hơn.

Thịt chế biến sẵn

Thịt xông khói, xúc xích, hot dog (món bánh mì kẹp xúc xích nổi tiếng có nguồn gốc từ Mỹ), thịt nguội và các sản phẩm thịt chế biến sẵn khác cũng là nhóm cần lưu ý nếu muốn kiểm soát huyết áp. Theo chuyên gia, những thực phẩm này thường chứa nhiều natri và chất béo bão hòa. Nếu ăn quá nhiều và thường xuyên, chúng có thể góp phần làm tăng huyết áp.

Một nghiên cứu được bài viết dẫn lại cho thấy, tiêu thụ khoảng 49 g thịt chế biến mỗi ngày, tương đương khoảng hai lát giăm bông, có liên quan với nguy cơ tăng huyết áp cao hơn 30%. Ngay cả mức khoảng 17 g/ngày, tương đương hai lát thịt xông khói đã nấu chín, cũng có liên quan với nguy cơ cao hơn 19%.

Vì vậy, chuyên gia khuyến nghị hạn chế thịt chế biến sẵn và thay bằng thịt tươi, thịt nạc hoặc các nguồn protein thực vật. Những con số trên thể hiện mối liên quan quan sát được, không có nghĩa lượng thịt này trực tiếp làm tăng nguy cơ của mỗi cá nhân đúng 30% hay 19%.

Súp đóng hộp

Súp đóng hộp có rau củ vẫn có thể chứa lượng natri cao và không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt cho người cần kiểm soát huyết áp. Theo bài viết, chỉ nửa cốc súp gà rau củ cô đặc đóng hộp có thể cung cấp khoảng 36% giới hạn natri khuyến nghị trong ngày.

Một số người đặc biệt nhạy cảm với muối, nghĩa là huyết áp phản ứng mạnh hơn khi lượng natri nạp vào cơ thể tăng. Vì vậy, sau khi ăn những thực phẩm siêu chế biến chứa nhiều muối như súp đóng hộp, huyết áp của họ có thể tăng ngay cả khi trước đó chưa được chẩn đoán tăng huyết áp.

Một nghiên cứu trên gần 6.000 người trưởng thành được bài viết dẫn lại cũng ghi nhận nhóm tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến nhất có khả năng mắc tăng huyết áp cao hơn 23%. Nếu sử dụng súp đóng hộp, nên ưu tiên sản phẩm ít natri. Một lựa chọn khác là tự nấu súp tại nhà với rau củ, các loại đậu và thảo mộc để chủ động kiểm soát lượng muối.

4 cách hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Ngoài hạn chế những thực phẩm chứa nhiều natri, chuyên gia đưa ra một số thói quen có thể hỗ trợ duy trì huyết áp khỏe mạnh. Trước hết là uống đủ nước. Bên cạnh nước uống, có thể bổ sung những loại rau và trái cây giàu nước.

Chế độ ăn cũng nên tăng thực phẩm nguồn gốc thực vật như trái cây, rau, các loại hạt, đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Những thực phẩm này cung cấp kali, magie và canxi, góp phần hỗ trợ chức năng mạch máu và đào thải lượng natri dư thừa.

Hoạt động thể chất thường xuyên cũng có lợi. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị mỗi người thực hiện khoảng 150 phút hoạt động aerobic cường độ vừa mỗi tuần, kết hợp tập luyện sức mạnh. Đồng thời nên tăng số bữa ăn được chế biến tại nhà. So với nhiều món ăn nhà hàng hoặc đồ ăn nhanh, tự nấu giúp kiểm soát lượng natri dễ dàng hơn, đồng thời tạo điều kiện bổ sung những thực phẩm có lợi cho huyết áp.

Lưu ý

Không có một món ăn đơn lẻ nào chắc chắn gây tăng huyết áp. Tuy nhiên, nếu thường xuyên tiêu thụ những thực phẩm chứa nhiều natri như đồ ăn vặt nhiều muối, thịt chế biến sẵn và súp đóng hộp, nguy cơ tăng huyết áp có thể cao hơn.

Bên cạnh việc hạn chế các thực phẩm này, duy trì vận động, ăn nhiều thực vật, uống đủ nước và tăng cường nấu ăn tại nhà là những biện pháp có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp.